Martedì, 18 gennaio, una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 6 sarà pronta ad emozionare il pubblico della soap di Rai 1 con molte novità. A catturare l'attenzione sarà la svolta di Veronica (Valentina Bartolo) che si renderà conto delle bugie del compagno sul suo rapporto con Gloria (Lara Komar), mentre quest'ultima si preparerà a partire per qualche giorno per Firenze. Nel frattempo, Dante (Luca Bastianello) incontrerà per la prima volta Flora (Lucrezia Massari) e ne sarà piacevolmente colpito, mentre Beatrice (Caterina Bertone) inviterà Vittorio (Alessandro Tersigni) a lasciarsi il passato alle spalle.

Infine, Gemma (Gaia Bavaro) sarà convocata da Adelaide (Vanessa Gravina) per il ruolo di cavallerizza, mentre Veronica noterà la tensione di Ezio (Massimo Poggio) nel parlare di Gloria con Stefania (Grace Ambrose).

Veronica scoprirà le bugie di Ezio su Gloria

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di martedì 18 gennaio, come annunciano le anticipazioni, sarà molto importante per la famiglia Colombo e in particolare per Veronica che si renderà conto che Ezio le ha mentito sui suoi rapporti con Gloria. La donna, per il momento non affronterà il marito, ma si limiterà ad osservare i suoi comportamenti e quando Stefania parlerà con suo padre della capocommessa del Paradiso, per Veronica sarà impossibile non notare la reazione tesa che avrà Ezio.

Dante resterà affascinato da Flora: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 raccontano che nella puntata di mercoledì 18 gennaio, Gloria, ignara dei dubbi di Veronica, partirà per qualche giorno per un lavoro a Firenze e sarà sostituita da Tina Amato. Dante Romagnoli, invece, vedrà per la prima volta la stilista del Paradiso e sarà profondamente colpito da Flora.

La ragazza, tuttavia, sarà subito messa in guardia da Agnese che le racconterà il passato dell'uomo che è stato una delle cause scatenanti della crisi tra Vittorio e Marta che ha deciso di lasciare Milano e partire per gli Stati Uniti.

Beatrice incoraggerà Vittorio: anticipazioni puntata di martedì 18 gennaio

Intanto, il direttore del Paradiso delle signore sarà tormentato ancora dal passato.

Dopo l'arrivo di Dante Romagnoli, infatti, per lui sarà impossibile non pensare che l'addio di Marta è stato causato anche dal nuovo arrivato, ma Beatrice proverà a farlo ragionare. La cognata di Vittorio lo incoraggerà a guardare avanti e lasciarsi finalmente il passato alle spalle. Infine, per Gemma si presenterà un'ottima occasione per riprendere la sua passione: Adelaide convocherà la ragazza per il ruolo di cavallerizza del Circolo.