L'uragano Miguel è arrivato nelle nuove puntate di Una Vita, travolgendo la bella Anabel. I due ragazzi stanno vivendo una passionale storia d'amore, ma ben presto arriveranno guai. Si sa abbastanza poco su questo affascinante ragazzo, se non che è giunto ad Acacias in compagnia dei nonni Roberto e Sabina Olmedo. Miguel è convinto che i suoi genitori siano morti, ma non sa che le persone a lui più vicine gli hanno nascosto una terribile verità.

Le nuove trame di Una Vita: Miguel indaga sulle sue origini

Miguel è arrivato ad Acacias da poco e si è innamorato sin da subito dell'affascinante Anabel, con la quale sta passando momenti intensi di passione.

Dietro l'atteggiamento spavaldo del giovane, si nasconde però un grande dolore, legato alla mancanza dei suoi genitori.

Il ragazzo si è trasferito nel quartierino in compagnia dei nonni Sabina e Roberto, che lo hanno cresciuto sin da piccolo. Loro sono la sua famiglia, o almeno questo è quello che Miguel crede.

Nelle prossime puntate di Una Vita, Miguel vorrà rendere omaggio ai suoi genitori ma i nonni reagiranno piuttosto male davanti a questo desiderio.

Il giovane, insospettito dallo strano comportamento di Sabina e Roberto, inizierà a sospettare che gli nascondano qualcosa.

Sabina vuole raccontare la verità a Miguel ma Roberto la ferma

Sabina e Roberto non sono certo persone così oneste come vogliono far credere.

Arrivati al quartierino, hanno subito architettato un piano per mettere a segno una rapina. Sarà proprio Miguel a fermare i loro loschi intenti.

I nonni del giovane discuteranno a lungo sulla possibilità di raccontare o meno la verità al nipote. Sabina sarà sul punto di rivelare a Miguel ogni segreto sul suo passato, ma verrà fermata da Roberto.

La vera storia di Miguel nelle nuove puntate di Una Vita

Nonostante la sua iniziale reticenza, sarà proprio Roberto a decidere di raccontare tutta la verità a Miguel. Olmedo lo metterà al corrente del fatto che i suoi genitori sono vivi, lasciandolo senza parole.

Miguel verrà a sapere che mamma e papà sono in prigione, arrestati dopo una rapina finita male.

Da una parte, il giovane sarà felice nel sapere che i suoi genitori sono vivi, ma dall'altra sarà molto deluso: non solo è figlio di due criminali, ma è anche stato ingannato dai nonni, che lo hanno cresciuto fin da quando era piccolo.

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Miguel affronterà un periodo non semplice dopo aver scoperto la verità sulle sue origini. Non sarà facile accettare che i suoi genitori si trovano in prigione e che, come i nonni, sono dei rapinatori.

Roberto farà poi promettere al nipote di non rivelare a Sabina quanto successo: la nonna non dovrà mai sapere che è stato proprio lui a mettere al corrente Miguel degli oscuri segreti della loro famiglia.