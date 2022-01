In occasione della 37^ puntata del GFVip, in onda lunedì 24 gennaio su Canale 5, il triangolo formato da Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge è tornato al centro delle dinamiche. Nel post-puntata, Delia e Soleil si sono ritrovate a parlare in veranda. A un certo punto, la modella sudamericana è tornata a parlare dell'amore "libero" che vive con il marito.

I dubbi di Ricciarelli

Durante la diretta alcuni "vipponi" hanno posto delle domande ben precise ad Alex Belli. In particolare, Katia Ricciarelli ha chiesto all'ex coinquilino cosa intende per "amore libero".

La cantante lirica ha spiegato di essere una donna che ha girato tutto il mondo, ma di non riuscire a comprendere tale definizione.

A quel punto il 38enne ha rinnovato la sua stima per Ricciarelli. Tuttavia, Alex ha ribadito di non volere etichettare le sue emozioni. Nella conversazione è intervenuto anche Signorini: "Per amore libero intendete andare a letto con altre persone?" Di fronte alla domanda del conduttore, Belli ha preferito non replicare.

La confessione di Duran

Terminata la 37^ puntata del Reality Show, Delia e Soleil hanno avuto una chiacchierata in veranda. A quel punto la modella sudamericana ha spiegato perché è rimasta colpita dall'atteggiamento del marito.

La 34enne ha cominciato a parlare del suo rapporto con Alex: "Ci siamo divertiti" .

D: -“Il giorno del suo compleanno (del man) abbiamo fatto una scopata con la sua amica, perché io sono fatta così, a me piacciono le donne”



Se non sto volando, cosa cazzo sto facendo? Delia, mi spiace deluderti ma Soleil è già impegnata 😾 #Gfvip #TeamSoleil #Solphie pic.twitter.com/uJtUGXD0i1 — 𝑆𝑜𝑙𝑒𝑖𝑙 𝑆𝑜𝑟𝑔𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 ☀︎︎ (@teamsoleilsorge) January 25, 2022

Il giorno del suo compleanno abbiamo avuto un rapporto intimo con una sua amica".

Delia ha ammesso di non avere problemi ad avere questo tipo di rapporto sentimentale: "A me piacciono anche le donne". Come spiegato dalla diretta interessata il problema non è stato quanto fatto sotto le coperte con Soleil, ma il fatto che Belli abbia ammesso di essersi innamorato della coinquilina: "Eravamo complici come coppia e nessuno poteva competere con noi".

Le reazioni di alcuni telespettatori

Le parole di Delia Duran non sono passate inosservate ai telespettatori della diretta h24. Nel video in cui sono contenute le dichiarazioni della 34enne sudamericana, un utente ha ironizzato: "Allora aveva ragione Alex che Soleil potesse piacere a Delia". Un altro utente si è detto spiazzato per quello a cui sta assistendo da qualche settimana a questa parte. Secondo un telespettatore, Sorge sarebbe rimasta allibita davanti alla confidenza di Duran.

In realtà, non è la prima volta che la moglie di Belli ammette di essere interessata anche al genere femminile. Tempo fa, la modella da Barbara d'Urso aveva dichiarato: "Mi piacciono più gli uomini, ma anche le donne". La 34enne aveva rivelato alla conduttrice campana di essere molto attratta dalle belle donne, tanto da ammirarle: "Mi piace guardare le belle donne".