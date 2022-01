Tra Delia Duran e Soleil Sorge non corre buon sangue. In queste ore la modella sudamericana ha insinuato che la concorrente del GFVip abbia lasciato il bagno sporco. Nonostante Miriana Trevisan abbia incolpato un'altra persona, la 34enne non ha fatto un passo indietro ma anzi, ha sollevato dubbi sulla poca igiene personale dell'influencer italo-americana.

Lo sfogo di Duran

Nella giornata di giovedì 27 gennaio, Delia è stata protagonista di uno sfogo con Miriana. Scendendo nel dettaglio, la modella sudamericana ha accusato Soleil di una scarsa igiene personale.

Tutto è partito dal bagno, la compagna di Alex Belli ha sostenuto che il luogo fosse stato lasciato in pessime condizioni. Non contenta, la gieffina ha rincarato la dose: "indovinate chi è stata in bagno prima?" Dopo avere tirato in ballo il nome dell'influencer italo-americana, Delia ha sostenuto che la coinquilina non abbia pulito: "Ha lasciato tutto, anche i capelli nella tazza, uno schifo". A tal proposito la diretta interessata ha chiosato: "È sporca quella donna". Infine, la modella ha fatto sapere di non tollerare la sporcizia in generale.

Miriana 'incolpa' Giucas

Dopo avere ascoltato la confidenza di Duran, Miriana ha sollevato dubbi su un altro "vippone". Nel dettaglio, la showgirl ha spiegato che potrebbe essere stato Giucas Casella ad avere lasciato il bagno sporco.

Nonostante Trevisan abbia spezzato una lancia a favore della "rivale", Delia non ha sentito ragioni ed è rimasta ferma sul suo pensiero. A quel punto Miriana ha fatto sapere di non credere che Soleil sia poco incline a curare la sua igiene personale.

A fare eco alle parole dell'ex ragazza di Non è la Rai, ci hanno pensato alcuni fan dell'influencer italo-americana.

Su Twitter, alcuni utenti hanno precisato che Soleil non si trovava in bagno come detto da Delia. La loro beniamina, infatti, pare che si trovasse in sauna con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Soleil: alcuni telespettatori pensano sia poco propensa alla cura dell'igiene personale

Non è la prima volta che Soleil Sorge viene "accusata" di essere poco propensa alla cura dell'igiene personale.

Su Twitter, alcuni telespettatori da tempo sostengono che la stanza dove dorme la 27enne sia in condizioni pessime. Ma non solo, alcuni hanno cominciato a ironizzare sui piedi dell'influencer. In alcuni video pare che la giovane non li abbia proprio limpidi. In realtà, Soleil è solita camminare scalza in casa. Dunque, è possibile che i video siano stati pubblicati prima che la giovane li lavasse. Su Twitter, a volte capita di leggere "piedi puliti" per richiamare proprio Sorge. Ovviamente, si tratta solo di supposizioni fatte dal web.