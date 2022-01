Domenica 30 gennaio, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, arriverà Manuel Bortuzzo. Il nuotatore di Treviso, dopo l'uscita dal GFVip, si è raccontato in una lunga intervista. Tra gli argomenti affrontati dal giovane, ci sarà anche il capitolo legato all'amore. Il 22enne riserverà parole al miele per Lulù Selassié.

'Mi ha ridato l'energia'

Stando alle anticipazioni di Verissimo relative all'intervista di Manuel Bortuzzo, il 22enne parlerà dell'argomento legato alla sua favola d'amore. Il diretto interessato nel salotto di Verissimo riserverà dolci parole per la Principessa: "Lulù mi manca, sono innamorato".

L'ex gieffino spiegherà alla padrona di casa che, in principio, aveva molta paura di lasciarsi andare ma poi ha compreso che doveva aprire le porte del suo cuore.

In merito alla storia con la 23enne, Bortuzzo racconterà: "È raro trovare un'anima così pura". Manuel spiegherà a Silvia Toffanin che Lulù gli ha donato molto: "Mi ha ridato l'energia per rimettermi in gioco".

Il percorso nella casa di Cinecittà

Tra gli argomenti trattati dalla conduttrice, c'è il percorso di Manuel Bortuzzo nella casa più spiata d'Italia. A tal proposito il 22enne confiderà di essersi messo in gioco mostrando se stesso. Come racconterà l'ex concorrente del GFVip la sua vittoria è quella di avere portato sul piccolo schermo un ragazzo in sedia a rotelle.

Il giovane ammetterà di avere vissuto anche dei momenti "no" all'interno del Reality Show: in principio il 22enne non si sentiva compreso dai suoi compagni d'avventura e si sentiva un peso. Tuttavia, in un secondo momento ha compreso che, condividere i suoi problemi con chi dimostrava amore, non era un segno di fragilità: "Adesso non mi fa più paura".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Bortuzzo verso le paralimpiadi del 2024

Archiviata l'esperienza nella casa del GFVip, Manuel Bortuzzo ricomincerà ad allenarsi in vasca. Il motivo? Come spiegherà il diretto interessato a Silvia Toffanin, il sogno è quello di partecipare alle paralimpiadi del 2024: "Voglio provarci". Lo sportivo per prepararsi al meglio potrà contare sul sostegno di un campione olimpico speciale: Aldo Montano.

All'interno del reality show di Canale 5, Bortuzzo aveva confidato che, dopo l'incidente, aveva mollato il nuoto. In un secondo momento, però, aveva compreso che non poteva stare lontano da una vasca. Dunque ad oggi Manuel sogna di partecipare al grande evento.