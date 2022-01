L'ultima puntata settimanale di Amici, quella del 28 gennaio, è stata dedicata alla categoria danza. Come hanno fatto i cantanti in precedenza, è toccato ai ballerini votarsi tra loro. La classifica che è venuta fuori, ha visto primeggiare Dario su tutti. Cosmary ha pianto al telefono con la mamma perché è considerata la peggiore dai suoi compagni, mentre la maestra Celentano ha preso le difese di Carola, solo quarta. Lorella Cuccarini, invece, ha chiesto e ottenuto una nuova comparata tra Alex e Calma su una cover che fa parte del repertorio del suo allievo.

Non si sa quando la sfida verrà fatta, visto che la 18ª puntata di Amici non andrà in onda a causa di alcuni casi Covid.

Aggiornamenti dalla scuola di Amici

Nel daytime di Amici di venerdì 28 gennaio. I telespettatori sono stati aggiornati su quello che è accaduto in casetta negli ultimi giorni, principalmente sulle prove e i compiti che sono stati assegnati ai ragazzi durante la settimana.

La puntata trasmessa su Canale 5 si è aperta con la voce di Maria De Filippi che ha chiesto ai ballerini di votarsi tra loro, assegnandosi un punteggio da 0 a 10. Esattamente come è accaduto con i cantanti nei giorni scorsi, è toccato agli allievi della categoria danza scoprire la classifica che è stata generata dalle loro preferenze.

Il miglior ballerino secondo i titolari della classe è Dario: secondo posto per Christian, terzo per Mattia. Serena, Carola, Alice e Cosmary chiudono questa graduatoria.

L'intervento della professoressa di Amici

A stupirsi di questa classifica è stata soprattutto la maestra Celentano, che si è subito collegata con la casetta per mettere in chiaro alcuni punti.

La professoressa di danza classica ha protestato per il quinto posto di Carola, sua allieva e talento diplomato all'Opera di Parigi. La docente di Amici ha provato a mettere in guardia la ragazza sui rapporti che ha stretto con i compagni di classe, gli stessi che non ci hanno pensato due volte ad assegnarle un voto basso pur di sostenersi tra loro.

L'insegnante, inoltre, ha chiesto alla produzione che d'ora in avanti tutti i ballerini partecipino a gare di tecnica classica per equiparare le classifiche stilate sulle improvvisazioni che hanno fatto da settembre scorso.

Nessuna parola, invece, da parte della prof Alessandra per Cosmary, l'alunna della sua squadra che è stata valutata come la peggiore della propria categoria quasi all'unanimità. La giovane ha cercato conforto in una chiacchierata con la mamma al telefono, alla quale ha detto di non sentirsi la più scarsa dei ballerini nonostante gli altri allievi la considerino tale.

Nuovo confronto tra due cantanti di Amici

L'ultima parte del daytime di Amici del 28 gennaio, è stata dedicata a un compito assegnato da Lorella Cuccarini durante la settimana che sta per concludersi.

Dopo aver assistito in silenzio alla sfida che ha voluto Rudy Zerbi sul brano "Don't", la professoressa ha chiesto e ottenuto che Alex e Calma possano nuovamente confrontarsi su una cover che fa parte del repertorio di Alex.

Maria De Filippi ha informato il rapper che dovrà preparare la canzone "Always" di Bon Jovi, un brano che il suo alunno ha studiato e portato in scena all'inizio del percorso nella scuola.

In realtà non si sa quando ci sarà questo faccia a faccia perché domenica 30 gennaio non andrà in onda il consueto appuntamento con il talent show. Come hanno anticipato molti siti di informazione, questo weekend sarà trasmesso uno speciale di Amici realizzato con il montaggio di una serie di video girati in casetta oppure in sala prove, anche se all'inizio si pensava si potesse optare per uno speciale in diretta. Pare che questa decisione sia stata presa in seguito ad alcuni contagi da Covid tra i ballerini professionisti.