Soleil Sorge sempre più in crisi all'interno della casa del GF Vip. La notte appena trascorsa non è stata affatto semplice per l'ex protagonista di Uomini e donne, la quale al risveglio ha svelato di aver dovuto fare i conti con un attacco di panico che l'a spaventata. E, alla luce di questo percorso che sta portando avanti in casa, Soleil non ha nascosto la sua intenzione di voler abbandonare definitivamente il programma Mediaset.

Attacco di panico per Soleil Sorge: notte di paura al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, la notte appena trascorsa non è stata per niente facile per Soleil, la quale ha svelato a Davide e Katia, di aver fatto i conti con un attacco di panico.

Soleil non è stata bene ma ha scelto di non svegliare nessuno, neppure Davide Silvestri, che in quel momento si trovava al suo fianco nello stesso letto.

La ragazza ha gestito da sola la situazione anche se, questa mattina, è apparsa abbastanza provata e anche stanca dopo una notte decisamente non facile all'interno della casa del GF Vip.

Soleil Sorge pronta a lasciare il cast del GF Vip e chiede di parlare con il suo agente

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché alla luce di questa difficile situazione che ha vissuto, Soleil Sorge è tornata a parlare di una sua uscita di scena definitiva dal cast di questa sesta edizione del reality show, senza attendere la finalissima prevista solo il prossimo marzo.

Soleil ha ammesso di essere stufa di ritrovarsi al centro di determinate dinamiche che comincerebbero a starle strette e che da mesi ormai, ruotano intorno al triangolo che si è venuto a creare con Alex Belli e sua moglie Delia Duran.

Per questo motivo, Soleil ha chiesto agli autori del GF Vip di poter parlate con il suo agente per prendere una decisione finale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Sono venuta a fare altro qui, no a vivere questo tipo di cosa. Quindi me ne voglio andare, chiamo il mio agente", ha sentenziato Soleil Sorge parlando con Davide e rivelandogli la sua intenzione di uscire di scena dal programma condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

La crisi di Soleil Sorge e il suo possibile addio anticipato al GF Vip

Quale sarà a questo punto la decisione finale di Soleil Sorge sul suo percorso all'interno della casa del Grande Fratello Vip?

Dopo questo attacco di panico e dopo aver svelato di essere intenzionata ad andare via dal gioco, porterà avanti la sua decisione oppure ci sarà un nuovo cambio idea? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate serali del reality show Mediaset.

Intanto, in vista della prossima puntata serale del 28 gennaio, è in programma una nuova eliminazione definitiva dal programma. Tra i candidati a rischio uscita dal gioco spicca il nome di Barù.