Le tensioni nella casa del GF Vip continuano ad essere all'ordine del giorno e, in queste ultime ore, anche Giacomo Urtis non ha risparmiato una frecciatina al vetriolo verso le dinamiche messe in piedi dagli autori di questa sesta edizione del programma. Quest'anno, infatti, quasi sempre c'è stata l'elezione dei preferiti della settimana che sono risultati immuni dalle nomination ma, in vista della prossima puntata serale di venerdì 7 gennaio, pare che non dovrebbero esserci e Urtis ha "festeggiato".

Cambio programmazione per il GF Vip: la nuova puntata anticipata al 7 gennaio

Nel dettaglio, questo pomeriggio i concorrenti del GF Vip hanno ricevuto una sorpresa del tutto inaspettata. Durante il pomeriggio, Alfonso Signorini si è collegato con la casa di Cinecittà ed ha svelato ai vipponi che sono in gara, che questa sera venerdì 7 gennaio, ci sarà una nuova puntata serale del programma su Canale 5.

Una notizia del tutto inaspettata, dato che si tratta di un cambio programmazione per il GF Vip, il cui nuovo appuntamento inizialmente era previsto per la serata di lunedì 10 gennaio.

Da questa sera, però, riprenderà l'appuntamento con le doppie puntate settimanali in onda su Canale 5 e i vipponi hanno notato che non hanno stilato la classifica dei preferiti della settimana.

La frecciatina polemica di Giacomo Urtis contro gli autori del GF Vip

A differenza delle altre puntate, Gianmaria Antinolfi ha subito fatto notare che gli autori non hanno chiesto di esprimersi sul loro preferito della settimana, da rendere immune in vista delle nomination che si svolgeranno come sempre sul finire di questa nuova diretta in onda su Canale 5.

Una notizia che ha reso felice Giacomo Urtis, il quale non ha risparmiato una frecciatina polemica contro gli autori per questa dinamica del preferito che non permette ai concorrenti di votare tutti quelli che vogliono alle nomination che si svolgono nella puntata serale.

Giacomo polemico con gli autori del GF Vip 6: 'Stop con i preferiti'

"Tolgono sti ca... di preferiti. Almeno inizia ad uscire un po' di gente", ha sentenziato Giacomo Urtis ritenendo che grazie a questa libertà che verrà concessa loro in fase di nomination, finalmente potranno essere nominati anche coloro che erano considerati "intoccabili" fino a qualche settimana fa.

Cosa succederà alla fine nel corso della nuova puntata serale del GF Vip di questo venerdì sera? Chi saranno i prossimi a finire a rischio eliminazione dalla casa?

Nel mirino, in queste ore, vi è sicuramente Katia Ricciarelli dopo le frasi poco carine pronunciate nei confronti di Lulù, tanto da essere bollata come "razzista".