Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip e si accende la lite tra Soleil Sorge e la principessina Lulù Selassié. Questa volta, però, l'ex protagonista di Uomini e donne non ha avuto la meglio nella discussione con Lulù, che l'ha messa a tacere, tanto da sbottare e farle presente il fatto che in casa nessuno ha paura di lei.

Scoppia la lite tra Lulù e Soleil al Grande Fratello Vip: ecco cosa è successo

Nel dettaglio, Lulù stava parlando con Barù per cercare di capire chi avesse preso il tartufo che sembrava essere scomparso dalla casa del GF vip.

La principessina ha chiesto al nipote di Costantino Della Gherardesca se fosse stato lui l'artefice di questo "furto" avvenuto in casa, ma il ragazzo ha negato.

"Questa cosa qua non va bene" ha sentenziato ancora Lulù, aggiungendo che per principio desiderava sapere chi fosse l'artefice della cosa, dato che se fosse stata lei la colpevole di sicuro gli altri concorrenti non gliela avrebbero fatta passare liscia.

Immediata la reazione di Soleil Sorge che, pur non essendo coinvolta nella discussione, si è intromessa ed ha lanciato una frecciatina rivolta nei confronti della principessina.

'Non abbiamo paura', sbotta Lulù contro Soleil Sorge

"Tu per principio nascondi le cose in camera? Di costa stiamo parlando.

La torta, la frutta...", ha sbottato subito Soleil rivolgendosi contro Selassié che non ha gradito per niente questo attacco.

"Ma perché devi agitarti? Stai serena" ha subito precisato Lulù, chiedendo poi a Soleil di non inalberarsi per queste cose e accusandola di essere lei la vera artefice della sparizione del tartufo in casa, dato il modo in cui si stava agitando.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il clima tra le due inquiline della casa del GF Vip si è infuocato nel giro di pochi secondi, tanto che sono arrivate a una lite.

"Pensi che se urli la gente sta zitta perché ha paura. Non abbiamo paura. Non rompere il ca... Basta, ciao" ha sbottato Lulù, che ha così messo a tacere Soleil Sorge.

Soleil messa a tacere da Lulù al GF Vip 6

L'ex protagonista di Uomini e donne, però, non ha gradito per niente questo modo di fare e parlare della principessina e l'ha apostrofata come una "maleducata", invitandola a moderare i toni e termini.

Lulù, però, non ne ha voluto sapere nulla dei rimproveri di Soleil ed è andata avanti per la sua strada, puntando ancora una volta il dito contro di lei.

Insomma, a distanza oramai di quasi quattro mesi dall'inizio della sesta edizione del GF Vip, alcuni concorrenti cominciano a essere esausti del modo di fare di Soleil Sorge e non perdono più occasione per metterla a tacere durante le discussioni che nascono tra le mura della casa di Cinecittà.