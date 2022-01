C'è stato un momento di crollo per Jessica subito dopo la puntata del GF Vip di ieri sera. La giovane principessina è scoppiata in lacrime, fortemente amareggiata e ferita dalle parole della mamma di Sophie, che ha messo in guardia sua figlia da Jessica, apostrofandola come una "falsa amica". Un duro colpo per la giovane Selassié che, in queste settimane, ha cercato di costruire un rapporto di amicizia con l'ex tronista di Uomini e donne, messo poi in crisi dall'arrivo di Alessandro Basciano.

Jessica in lacrime dopo la puntata del GF Vip: c'entra la mamma di Sophie

Nel dettaglio, durante la puntata del GF Vip di ieri sera, Jessica ha fatto i conti con il durissimo attacco della mamma di Sophie Codegoni.

La donna ha avvisato sua figlia sul fatto che, Jessica non sarebbe una sua "vera amica" all'interno della casa di Cinecittà, dato che parlerebbe alle sue spalle.

Un duro colpo per Jessica che, anche dopo la puntata di ieri sera, è crollata ed è scoppiata in lacrime, fortemente amareggiata.

La principessina continuava a ripetere di non aver gradito il fatto che la mamma di Sophie l'abbia fatta passare come la "str...a" della situazione che sparla di sua figlia per poter arrivare ad Alessandro Basciano.

Alessandro va a consolare Jessica dopo la puntata del GF Vip

"Erano loro a tirarmi sempre in mezzo, non sono una che ci prova con i fidanzati delle amiche", ha precisato a chiare lettere Jessica, rigettando così al mittente le pesanti accuse che sono state formulate da parte della mamma di Sophie al GF Vip.

Insomma un dopo-puntata non facile per Jessica, che non ha saputo trattenere le lacrime e il dispiacere per quanto accaduto.

Immediata è stata la reazione di Alessandro che, in queste settimane, è sempre stato molto gentile e disponibile nei confronti della principessina.

L'ex tentatore di Temptation Island, vedendo Jessica in lacrime, è andato da lei ed ha provato così a consolarla, sperando di tirarle un po' su il morale.

'So chi sei, non devi piangere': Alessandro consola Jessica dopo la diretta del GF Vip

"Ricordati che fuori c'è una percezione diversa", ha precisato subito Alessandro aggiungendo poi che loro all'interno della casa del GF Vip si divertono su questa situazione, che magari fuori può essere vista in maniera differente.

"Non devi piangere, perché hai un'immagine bellissima fuori. Secondo me vincerai tu il Grande Fratello Vip", ha aggiunto ancora Alessandro che è così intervenuto per consolare la sua amica dopo il duro attacco ricevuto in diretta televisiva.

"So benissimo chi sei e non devi piangere", ha chiosato Alessandro parlando con la principessina e sperando anche in un chiarimento con Sophie.