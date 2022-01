Le tensioni e i colpi di scena nella casa del GF Vip non mancano mai e, subito dopo l'ultima puntata serale del reality show trasmessa il 7 gennaio su Canale 5, Sophie Codegoni non è riuscita a trattenere le lacrime. L'ex tronista di uomini e donne si è lasciata andare, da sola in sauna, amareggiata dai risvolti della puntata di questa settimana e dal gesto di Alessandro nei confronti di Gianmaria. A gran sorpresa, a correre da lei per consolarla, è arrivata Soleil Sorge.

Sophie scoppia in lacrime dopo la puntata del GF Vip 6

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip, Sophie Codegoni ha dovuto fare i conti con un gesto del tutto inaspettato da parte di Alessandro Basciano.

Il ragazzo, col quale Sophie sta costruendo una relazione all'interno della casa di Cinecittà, ha scelto di regalare l'immunità al televoto a Gianmaria Antinolfi, il concorrente col quale Codegoni ha avuto un flirt nei mesi scorsi.

L'immunità al televoto è stata poi ricambiata da Gianmaria nei confronti di Alessandro, quasi lasciando intendere che tra i due stesse nascendo un rapporto di amicizia.

Soleil Sorge va da Sophie a consolarla dopo la puntata del GF Vip

Un gesto che non è piaciuto tanto a Sophie, la quale non ha nascosto la sua delusione per questa scelta attuata da Alessandro Basciano.

Sta di fatto che, subito dopo la puntata del GF Vip di questa settimana, Sophie non ha saputo trattenere le lacrime.

L'ex tronista di Uomini e donne si è messa a piangere, rinchiusa in sauna, da sola.

Sophie si è isolata da tutto e tutti ed è rimasta sola per un po' di tempo, fino a quando non è arrivata Soleil Sorge a consolarla.

A gran sorpresa, infatti, è stata Sorge, "nemica giurata" di Sophie all'interno della casa di Cinecittà a porgere una spalla su cui piangere alla ragazza.

'Ci sei sempre', ammette Sophie in lacrime con Soleil Sorge dopo la puntata

"Se hai bisogno di un'amica, io ci sono", ha esclamato Soleil Sorge abbracciando Sophie e provando così a consolarla dopo la crisi di pianto che ha avuto dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip.

"Fondamentalmente nei momenti in cui ho bisogno ci sei sempre, dall'inizio", ha ammesso Sophie che proprio qualche giorno fa, era accorsa da Soleil Sorge in un momento di crisi della giovane influencer.

"È un po' come nei rapporti tra fratello e sorelle. Che si scannano, litigano dal mattino alla sera, però sono quelli su cui puoi contare di più", ha aggiunto ancora Soleil Sorge.

Insomma tra le due ex protagoniste di Uomini e donne sembra essere tornato di nuovo il sereno e l'armonia nella casa del GF Vip. Ma sarà davvero così? Lo scopriremo nel corso delle prossime giornate.