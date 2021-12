I colpi di scena al Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, in queste ultime ore, al centro dell'attenzione sono finiti Manuel e Lulù. I due si sono ritrovati nel mirino di Manila e Katia dato che, subito dopo l'ultima puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, entrambe hanno ammesso di non aver gradito l'atteggiamento e il modo di fare delle principessine che si sono scagliate contro la Nazzaro. E, a finire sotto esame è stato anche Manuel Bortuzzo, ormai fidanzato ufficialmente con Lulù nella casa di Cinecittà.

Manila Nazzaro scoppia in lacrime al GF Vip: c'entrano le sorelle Selassié

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata del GF Vip, Manila ha dovuto fare i conti con il pesante attacco da parte di Clarissa che dall'esterno della casa, ha postato un messaggio al vetriolo nei confronti dell'ex Miss Italia, accusandola di essere una persona falsa e stratega.

Di conseguenza, queste pesanti parole di Clarissa hanno spinto Jessica e Lulù a mettersi in guardia dalla Nazzaro e a cambiare atteggiamento nei suoi confronti.

La reazione di Manila non si è fatta attendere: in diretta tv l'ex Miss Italia non ha trattenuto le lacrime ed è scoppiata a piangere, ammettendo di essere delusa e amareggiata perché ha sempre creduto nel rapporto con le principessine.

Katia e Manila sparlano della coppia Manuel-Lulù dopo la puntata del GF Vip

Subito dopo la puntata del GF Vip 6 di ieri sera, Manila ha confermato di essere ancora amareggiata e delusa da quanto fosse accaduto ed ha avuto modo di sfogarsi con la sua amica del cuore Katia Ricciarelli.

La cantante lirica ha dato il suo totale appoggio a Manila, sparlando e criticando sia Lulù che Manuel.

"Questa è proprio una carogna. Che carogna. Non capisco anche Manu come faccia a stare con lei", ha sbottato Katia Ricciarelli puntando il dito contro Lulù e tirando in ballo anche il giovane Bortuzzo che ormai, da diverse settimane, fa coppia fissa con la principessina protagonista di questa sesta edizione.

La dura critica di Manila contro Manuel

"Neanche Manu è venuto a farmi una carezza, ed è stata la cosa che più mi ha fatto male. Ho fatto tutto quello che potevo fare per Manu", ha aggiunto ancora Manila Nazzaro che non ha risparmiato così una stoccata anche nei confronti di Bortuzzo che non si è avvicinato a lei dopo la puntata, nonostante le lacrime e le incomprensioni.

Insomma le critiche nella casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e c'è da scommettere che, nel corso delle prossime ore, non mancheranno nuovi accesi confronti tra i vari gieffini.

Dopo oltre tre mesi di permanenza in casa, infatti, il clima comincia ad essere pesante per tutti e le discussioni sono sempre più all'ordine del giorno.