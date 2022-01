Il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip continua a essere infuocato e dopo la puntata del 10 gennaio Katia Ricciarelli è tornata a sparare a zero nei confronti di Manuel Bortuzzo, lasciandosi andare ad alcune affermazioni negative. Tra i due, infatti, non corre più buon sangue e la cantante lirica in trasmissione ha puntato il dito contro Manuel, sostenendo che il nuotatore le avesse addirittura tolto il saluto all'interno della casa di Cinecittà.

Nuovo attacco di Katia alle spalle di Manuel al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip, Katia si è ritrovata ad avere un confronto con Manuel, sostenendo che ci sarebbe stato un cambio atteggiamento da parte del ragazzo, al punto che le avrebbe tolto il saluto in casa.

Una versione dei fatti che è stata smentita da Manuel, il quale ha ammesso di non aver mai negato il saluto a Katia, ma di essersi semplicemente allontanato perché non ha gradito alcune sue uscite nei confronti di Lulù che, ormai, è diventata la sua fidanzata ufficiale.

Sta di fatto che subito dopo la puntata serale del GF Vip, Katia è tornata a parlare di quello che è accaduto e non ha risparmiato nuove frecciatine nei confronti di Manuel, al punto da ammettere di non volerlo più guardare in faccia.

Katia spara a zero contro Manuel al GF Vip: 'Non lo ritrovo più'

La cantante lirica, dopo la diretta con Signorini, ha avuto modo di sfogarsi con Soleil Sorge e non ha risparmiato l'ennesima stoccata nei confronti del fidanzato della sua "nemica" Lulù Selassié.

"Io non lo voglio neanche guardare in faccia, perché non lo ritrovo", ha sbottato subito Katia contro il nuotatore.

"Non ritrovo più Manuel, non ritrovo più uno che ha sempre avuto affetto per tutti. Sembra diventato quasi cattivo", ha proseguito ancora Ricciarelli sparando a zero alle spalle di Manuel.

Una versione dei fatti che è stata confermata anche da Soleil Sorge, la quale ha condiviso il pensiero di Katia sul cambiamento di Manuel in questa seconda parte dell'avventura al GF Vip.

Nuovo confronto in arrivo tra Katia e Manuel nella casa del GF Vip?

Insomma, Katia non è stata per niente tenera nei confronti di uno dei suoi compagni di gioco di questo GF Vip. Cosa succederà a questo punto?

Nel corso della prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini ci sarà un nuovo confronto "faccia a faccia" tra Katia e Manuel oppure tutto finirà nel dimenticatoio?

La risposta nel corso della diretta in programma venerdì 14 gennaio, in onda come sempre dalle 21:40 circa in prime time su Canale 5 con il padrone di casa Alfonso Signorini e le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.