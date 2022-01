Nella giornata di ieri, Samuele Cavallo ha dato l'annuncio della nascita di sua figlia. L'attore che, in Un posto al sole, veste i panni di Samuel Piccirillo ha postato una foto della nuova arrivata Isabel assieme alla sua mamma. Ironia della sorte, la nascita è avvenuta il giorno prima del compleanno dell'artista.

Benvenuta alla piccola Isabel

Samuel Piccirllo ha annunciato, attraverso i suoi profili social, la nascita della piccola Isabel. Nel post è presente una foto della neonata stretta alla mamma a cui segue questo messaggio: "Mi hai dato il ruolo più bello che potessi avere in questa vita: sono il papà più felice del mondo".

Sotto al suo post, gran parte del cast di Un posto al sole è accorso per fargli gli auguri. Dalla sua "quasi" compagna sul set, Mariasole Di Maio, a Nina Soldano. E poi ci sono Michelangelo Tommaso, Samanta Piccinetti, Miriam Candurro, Peppe Zarbo, Chiara Conti e tanti altri. Tutti estasiati da lieto evento. Nel frattempo, è apparsa la stessa foto anche sul profilo della mamma della piccola Isabel, accompagnata da questo messaggio: "Benvenuta Isabel. Mamma e papà già sono pazzi di te e ti amano alla follia, sei una luce meravigliosa che ha illuminato tutto il nostro mondo in un unico istante e sarai il nostro regalo più bello per tutta la vita".

Chi è Samuele? L'aiuto cuoco con la passione per il canto

Samuel è entrato subito nel cuore dei fan di Un posto al sole grazie alla bontà del suo personaggio.

Gentile, timido, un po' impacciato, molto disponibile, forse anche troppo, con i suoi amici che tendono ad approfittarsi del suo carattere mite. In perenne ricerca dall'amore, Samuel si è avvicinato sentimentalmente prima ad Arianna ed attualmente a Speranza, in entrambi i casi con alterne fortune. Il suo personaggio ha iniziato come aiuto cuoco del Vulcano per puro caso, ma la sua vera passione è sempre stata il canto, come nella realtà.

Samuel, infatti, interpreta spesso alcuni brani della colonna sonora della soap all'interno delle puntate. In particolare una sua versione di About your love ha avuto successo tra i fan ed attualmente viene utilizzata come sottofondo di alcune storyline.

Samuele Cavallo e il sogno di Sanremo

Quello dell'attore è solo una delle passioni dell'artista che dedica gran parte del suo tempo al canto.

Samuele Cavallo ha infatti inciso diversi brani inediti ed ha rivelato che il suo più grande sogno sarebbe quello di partecipare al festival di Sanremo. L'artista ha infatti ammesso di avere proposto il suo singolo "Ed io non so cambiare" per le selezioni per il Festival di Sanremo 2020 convinto di avere una possibilità, ma purtroppo il suo brano non è stato scelto.