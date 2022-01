Katia Ricciarelli è ancora al centro dell'attenzione al GF Vip, questa volta per una frecciatina rivolta a Soleil Sorge. La cantante lirica stava affrontando il tema "décolleté" all'interno della casa, analizzando quelli delle varie concorrenti presenti nel cast di questa sesta edizione in onda su Canale 5.

Parlando di Soleil, non si è fatta problemi a denigrarla per il suo seno ritenuto scarso; la reazione della giovane influencer non si è fatta attendere, tanto da rispondere per le rime all'ex moglie di Pippo Baudo.

Katia Ricciarelli denigra Soleil per lo scarso décolleté: botta e risposta al GF Vip

Nel dettaglio, Katia Ricciarelli si è ritrovata a parlare con gli altri concorrenti di questo GF Vip del tema décolleté.

Parlando con Manila, non ha risparmiato una frecciatina rivolta nei confronti di Soleil Sorge e del suo scarso décolleté. L'ex protagonista di Uomini e donne, che in quel momento era a tavola ed ha ascoltato le parole della cantante lirica, non si è fatta problemi a rispondere per le rime.

"Anche questa non scherza, guarda qua. Hai voglia di tirare, non c'è niente", ha sentenziato Katia che ha così denigrato Soleil per il suo scarso décolleté.

La reazione di Soleil dopo la frecciatina di Katia sul décolleté

"Amore quando voi eravate in fila per il décolleté io stavo prendendo un po' più di cervello", ha subito replicato Soleil Sorge, che ha così risposto per le rime alla cantante lirica protagonista di questo GF Vip.

"Beh, allora dovresti avere un cervello grosso così se avessi il mio décolleté", ha continuato ancora Katia Ricciarelli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto, in queste ultime ore, Soleil Sorge si è resa protagonista anche di un nuovo sfogo-frecciatina rivolto contro Gianmaria e Jessica.

Lo sfogo di Soleil Sorge contro Gianmaria e Jessica al GF Vip

Sebbene nel corso dell'ultimo periodo la Sorge abbia recuperato il rapporto sia con il suo ex Antinolfi sia con la principessina, non si è fatta problemi nel dire di non gradire il loro atteggiamento.

Il motivo? Soleil ha ammesso di essere consapevole del fatto che sia Gianmaria che Jessica, pur fingendosi amici con lei, poi andrebbero a parlarle contro alle sue spalle, cercando così di metterla in cattiva luce con gli altri concorrenti di questo GF Vip.

"Questo atteggiamento mi fa schifo", ha sbottato Soleil Sorge contro Gianmaria e Jessica, confermando di fatto di non considerarli dei veri amici all'interno della casa di Cinecittà.