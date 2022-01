La regia del Grande Fratello Vip 6 interviene anche nella giornata di Capodanno per "sgridare" alcuni concorrenti di questa edizione. L'episodio è avvenuto nel corso del pomeriggio di oggi 1 gennaio e ha visto protagonisti, tra gli altri, anche Sophie Codegoni che si era nascosta sotto le coperte senza microfono mentre faceva "comunella" assieme a Miriana Trevisan e ad Alessandro Basciano.

La regia del GF Vip sgrida tre concorrenti nascosti sotto le coperte

Nel dettaglio, durante il pomeriggio di oggi al Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan assieme a Sophie e Alessandro hanno cercato di eludere i controlli dell'attentissima regia del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

I tre concorrenti si sono nascosti sotto le coperte senza microfoni e si sono messi a parlare in gran segreto, approfittando del fatto che in quel momento nessuno potesse ascoltarli.

In questo modo, quindi, credevano di averla fatta franca e di potersi svelare i loro segreti in tranquillità, ma la produzione del Grande Fratello Vip è subito intervenuto

Dalla regia, infatti, non hanno perso tempo a sgridare Miriana e Sophie, salvo poi accorgersi che sotto le coperte fosse nascosto anche Alessandro Basciano.

Sophie-Miriana-Alessandro rimproverati dalla regia del GF Vip 6

Così, gli autori che in quel momento si trovavano in regia hanno subito chiesto ai concorrenti interessati di indossare il microfono dato che non è consentito vivere in casa senza utilizzarlo, così da permettere sempre a tutti di poter ascoltare quello che dicono.

I tre, "beccati" sul fatto e sgridati dalla regia del Grande Fratello Vip, non hanno potuto fare a meno di uscire dalle coperte e indossare di nuovo i microfoni.

Ma cosa si sono detti sotto le coperte? Ovviamente ciò è ignoto, ma non si esclude che, i tre "furbetti", possano essersi messi d'accordo per le nuove nomination da fare in vista delle prossime puntate del reality show, che saranno quelle "decisive" che porteranno alla proclamazione dei concorrenti che accederanno alle fasi finali di questa sesta edizione.

Festa di fine anno al GF Vip 6: bacio tra Sophie e Alessandro

Intanto, i concorrenti sono reduci da una serata di fine anno che è stata decisamente molto movimentata e turbolenta all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Sophie e Alessandro: i due si sono lasciati andare alla passione e tra di loro è scattato il primo vero bacio.

Un bacio che era nell'aria già da un po' di tempo anche se, subito dopo questo momento romantico, Alessandro non ha perso occasione per mettersi a ballare anche con Soleil Sorge, lasciandosi andare più del dovuto con la nemica di Sophie.