La soap opera Il Paradiso delle Signore verrà trasmessa anche dal 10 al 14 gennaio su Rai 1. Gli spoiler dello sceneggiato raccontano che Tina Amato verrà operata alle corde vocali per risolvere il suo problema. Irene Cipriani, invece, deluderà Maria.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: le puntate dal 10 al 14 gennaio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, inerenti alle prossime puntate che i fan avranno modo di seguire dal 10 al 14 gennaio 2022 dalle ore 15:55 su Rai 1 annunciano importanti novità.

Scendendo nei particolari, Ezio inizierà a sospettare che qualcuno abbia spiato la chiacchierata avuta con zia Ernesta su Gloria.

Per questo motivo, l'imprenditore avrà intenzione di raccontare a Veronica la verità sulla moglie, sebbene sia timoroso di rovinare tutto. Zia Ernesta, invece, annuncerà di aver intenzione di lasciare Milano.

Il comportamento di Irene delude Maria

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 10 al 14 gennaio, Irene si metterà alla ricerca di una nuova coinquilina visto che non riesce a fronteggiare le spese domestiche. Per questo motivo, la Cipriani inizierà a fare dei colloqui per scegliere la persona adatta, il tutto all'oscuro di Maria. Ovviamente, la sartina reagirà molto male in quanto sarà delusa dal comportamento dell'amica.

Allo stesso tempo, Marco (Moisè Curia) insisterà affinché Gemma (Gaia Bavaro) torni a cavalcare.

Tuttavia, la giovane Zanatta lo supplicherà di smettere, in quanto le porta a galla ricordi troppo dolorosi. A tal proposito, Veronica (Valentina Bartolo) troverà un vecchio attestato di equitazione di sua figlia, che aveva smesso di frequentare i corsi alla morte di suo padre.

Tina supera l'operazione alle corde vocali

Intanto le "veneri" troveranno un braccialetto con il nome e la data di nascita di Stefania (Grace Ambrose), che potrebbe svelare il segreto di Gloria (Lara Komar).

Tale oggetto prezioso verrà consegnato dalla capo-commessa a Ezio. A tal proposito, Colombo non saprà come comportarsi con sua figlia, tanto da chiedere consiglio a Veronica. Inoltre, l'uomo riuscirà a ottenere il certificato di morte di sua moglie per poter convolare a nozze con la fidanzata.

Marco, invece, proporrà Gemma come amazzone del Circolo ad Adelaide (Vanessa Gravina).

La ragazza, a questo punto, accetterà di confrontarsi con la contessa.

Infine ci saranno buone notizie in casa Amato. L'operazione alle corde vocali verrà superata brillantemente da Tina (Neva Leoni).

La soap opera ambientata in un atelier di Milano va in onda da lunedì al venerdì dalle ore 15:55 su Rai 1 oppure in streaming su "Rai Play".