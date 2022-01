Katia Ricciarelli non perde occasione per polemizzare nella casa del Grande Fratello Vip. Questa volta la cantante lirica ha puntato il dito contro Manuel Bortuzzo, "reo" di aver lasciato aperta la porta che affaccia sul giardino. La cantante si è lamentata del comportamento del nuotatore.

I fan sui social però non hanno affatto gradito questa polemica della Ricciarelli e hanno sbottato sui social.

Katia Ricciarelli sbotta contro Manuel Bortuzzo al GF Vip: ecco cosa è successo

Nel dettaglio, Katia e Manila si trovavano nella zona relax della casa e stavano facendo una partita a carte, quando a un certo punto Manuel Bortuzzo è uscito dalla porta che affaccia sul giardino, lasciandola aperta.

Le due inquiline si sono subito lamentate di questa situazione e di chi avesse lasciato la porta aperta: Manila però, quando ha capito che si trattava di Manuel, non ha aggiunto altro.

Katia, invece, prima si è alzata per chiudere la porta e poi non ha perso occasione per sbottare anche contro il giovane nuotatore.

"Onestamente come la apre, ce la fa anche a chiuderla la porta", ha sentenziato Katia, parlando con Manila Nazzaro in merito a quella porta lasciata aperta da Manuel.

I fan polemici dopo l'attacco di Katia contro Manuel al GF Vip

Una reazione che ha scatenato l'ira del fan di Bortuzzo sui social, dato che in tanti sostengono che Manuel sarebbe impossibilitato a chiudere la porta.

"Ma la discesa che c'è in giardino e che impedisce a Manuel di chiudere la porta, la vediamo solo noi da casa o loro vivono in un altro universo?

Che schifo", ha scritto un fan social del Grande Fratello Vip, puntando duramente il dito contro la cantante lirica.

Altri utenti social, invece, sostengono che Katia andrebbe fatta fuori per questi suoi scivoloni non perdonabili sul conto di Manuel.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se Manuel verrà a sapere cosa ha detto Katia sul suo conto, cresce l'attesa per la prossima puntata serale del GF Vip in programma lunedì 3 gennaio 2022 su Canale 5.

Anticipazioni GF Vip, nuova puntata 3 gennaio: arriva Laura Freddi

Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo in casa di un nuovo concorrente. Trattasi dell'attore Kabir Bedi, che si metterà in gioco come inquilino di questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Spazio anche all'arrivo della nuova opinionista che prenderà il posto di Sonia Bruganelli, assente solo per questa settimana.

Si tratta della showgirl e conduttrice Laura Freddi che, in passato, ha preso parte alla prima edizione del reality show in versione "Vip", all'epoca condotto da Ilary Blasi con Signorini opinionista.