Risveglio difficile per Manila Nazzaro all'interno della casa del GF Vip. Questa mattina, l'ex Miss Italia ha svelato ai suoi compagni di gioco di non essere proprio in perfetta forma fisica e, come se non bastasse, ha svelato loro di aver scoperto anche di aver perso un dente. Una scoperta "choc" per Manila, la quale ha sottolineato il fatto che a distanza ormai di quattro mesi dall'inizio di questa sesta edizione del reality show, stia "cadendo a pezzi".

Manila Nazzaro svela di non sentirsi bene al GF Vip

Nel dettaglio, il percorso all'interno della casa del GF Vip diventa sempre più spinoso e complicato per i concorrenti che sono rimasti in gara, i quali ormai fanno i conti con la stanchezza e anche con qualche problema fisico.

Tra questi vi è sicuramente Manila Nazzaro che, in queste ultime ore, ha svelato ai suoi compagni di gioco di non essere proprio in una perfetta forma fisica e anche di aver fatto una scoperta amara.

Questa mattina, al suo risveglio, Manila ha svelato di non sentirsi benissimo e di avere un po' di acciacchi e, come se non bastasse, ha anche scoperto di non avere più un pezzo di dente.

Manila perde un dente al GF Vip: la rivelazione sotto i riflettori

"Mi sento una schifezza. Non mi sento bene, giuro. Fisicamente. Poi mi si è staccato un pezzo di dente stamattina. Io sto cadendo a pezzi, letteralmente", ha sentenziato Manila che ha poi mostrato ai compagni di gioco che erano con lei in quel momento l'incidente che le è capitato.

Insomma una giornata decisamente non facile per l'ex Miss Italia che continua ad essere al centro delle dinamiche e delle attenzioni di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip 6, condotto con successo da Alfonso Signorini.

In attesa di scoprire se Manila riuscirà a risolvere il suo problema ai denti, in queste ore al centro dell'attenzione social del GF Vip, è finito anche Barù.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Barù al centro delle polemiche nella casa del GF Vip

Stamattina, infatti, ha scelto di fare una conferenza stampa "speciale" all'interno della casa di Cinecittà, con la quale ha voluto far chiarezza sulla sua posizione dopo le critiche che ha ricevuto nel corso di questi giorni, tali da portarlo a finire in nomination.

Ancora una volta Barù ha precisato di non essere interessato alla costruzione di storie d'amore all'interno della casa del Grande Fratello Vip e quindi di voler essere libero.

In merito a Jessica, invece, la principessina gli ha fatto presente di non aver gradito delle battutine volgari che ha fatto sul suo conto e che l'hanno ferita e fatta sentire in imbarazzo. A quel punto non ha potuto fare altro che scusarsi, mentre Manila ha spezzato una lancia in difesa della principessina.