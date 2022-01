Con la puntata della soap Il Paradiso delle Signore, in onda venerdì 28 gennaio 2022 su Rai 1 alle 15:55 e in streaming su RaiPlay, si chiude l'ultima settimana di programmazione del mese. Un episodio che farà da spartiacque nella sesta stagione, visti i numerosi colpi di scena previsti. Gemma ha ascoltato la conversazione tra Gloria e Veronica, scoprendo la verità sul reale rapporto tra Ezio e la capo commessa. In preda all'ira decide di vendicarsi nel modo peggiore, con la precisa intenzione di rovinare la vita a Gloria. Tra Tina e Vittorio è scoppiata la passione e i due non riescono a stare lontani l'una dall'altro.

Agnese, furiosa con la figlia, riesce a mettersi in contatto con Sandro, che arriva a Milano per capire che cosa stia succedendo. Tra lui e la moglie c'è l'inevitabile faccia a faccia, che getterà la giovane Amato in uno stato di profonda confusione. Almeno per il momento, Tina e Vittorio non diranno nulla all'ignaro Recalcati. La verità però verrà a galla quando Sandro troverà il foulard della moglie sotto il letto di Conti, una distrazione che sarà fatale per la figlia di Agnese.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: il piano di Agnese

La signora Amato ha capito che tra sua figlia e Vittorio c'è qualcosa di più che una semplice amicizia e, nonostante il parere contrario di Armando, contatta Sandro.

Il suo piano è volto a dividere Tina e Conti. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di venerdì, Recalcati avrà modo di avere un confronto con la moglie.

Dopo mesi di lontananza, Tina e Sandro hanno il fatidico faccia a faccia. Nel frattempo Salvo preferisce non dire nulla ad Anna riguardo la sua idea di acquistare l'appartamento dove vive Irene con le sue amiche Veneri.

Gloria nei guai a causa di Gemma

Veronica è stata rassicurata più volte da Moreau, che le ha promesso di non avere intenzione di interferire nel suo rapporto con Ezio. La conversazione è stata ascoltata di nascosto da Gemma, che ha capito così il motivo della sofferenza e dell'agitazione di sua madre.

Come svelano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Gemma decide di vendicarsi e scrive una lettera minatoria alla povera Moreau, che ne rimane sconvolta.

Adelaide prende una decisione inaspettata

Nell'episodio di venerdì 28 gennaio la contessa deve sostenere un interrogatorio riguardo la morte di Achille Ravasi e si presenta in questura. La sua angoscia è ai massimi livelli.

Tornata alla villa, Adelaide prende una decisione inaspettata che cambierà inevitabilmente le trame de Il Paradiso delle Signore. Umberto capirà subito che la contessa gli ha mentito riguardo la sua partenza e temerà per le sue sorti.