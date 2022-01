Lunedì 10 gennaio, su Canale 5, è stata trasmessa la 33^ puntata serale del GFVip. Sebbene i vari inquilini della casa sembrino essere più uniti dopo le ultime settimane, dall'esterno è arrivato un segnale piuttosto forte.

Il televoto tra Soleil Sorge, Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo è stato vinto da quest'ultima con una percentuale mai registrata per un nuovo concorrente. Dopo la puntata Miriana Trevisan ha commentato l'accaduto in modo positivo.

La versione di Trevisan

Dopo Alessandro Basciano, è stata Nathaly Caldonazzo a innescare una serie di dinamiche all'interno del GFVip.

La showgirl finita al televoto con Soleil e Carmen ha ottenuto il 63% di preferenze, tanto da acquistare l'immunità e mandare d'ufficio al televoto una coinquilina che era in nomination con lei.

Ovviamente, il risultato non è passato inosservato ai concorrenti della casa più spiata d'Italia. Nel post-puntata Miriana si è ritrovata a parlare di quanto accaduto con Gianmaria e Jessica: "Quello che è successo è un segnale pazzesco".

Trevisan ha precisato che Nathaly l'ha difesa senza paura davanti alle accuse di Katia Ricciarelli sul suo essere madre. Soddisfatta, ha poi aggiunto: "Le cose stanno cambiando...Hanno perso il potere che avevano".

Stando al giudizio di Miriana, Katia sembrerebbe essersi addolcita nei suoi confronti tanto, che da qualche giorno è tornata a parlarle.

Al contrario Soleil non avrebbe cambiato di una virgola il suo atteggiamento verso Trevisan.

Soleil Sorge in difficoltà

Mentre Miriana, Jessica e Gianmaria commentavano soddisfatti l'esito del televoto a favore di Caldonazzo, Soleil Sorge ha avuto una crisi. Parlando con Manila Nazzaro, l'influencer italo-americana ha espresso il desiderio di abbandonare il gioco: "Mi sa che faccio campagna elettorale per farmi uscire questa settimana".

La 27enne ha confidato di non riuscire più a tollerare alcune situazioni che si sono venute a creare all'interno del Reality Show, spiegando di non riuscire più a convivere con persone che non sopporta.

Dopo avere ascoltato la coinquilina, Manila Nazzaro ha invitato Soleil a non fare più certi pensieri: "In questi casi non si molla un c...o" Secondo l'ex Miss Italia l'unica cosa da fare in questi momenti è andare avanti e non darla vinta a nessuno.

Nathaly Caldonazzo ottiene un risultato inaspettato

Il 63% ottenuto da Nathaly Caldonazzo ha mandato in tilt alcuni "vip" ma anche spaesato i telespettatori.

Secondo quanto si legge sul web, per alcuni la showgirl potrebbe avere ottenuto un risultato simile per avere difeso Miriana e Lulù dagli attacchi di Katia. Mentre Soleil potrebbe avere pagato proprio per la vicinanza a Ricciarelli.

Carmen invece, sarebbe risultata la meno votata per la "scenata di gelosia" nei confronti di Nathaly. Ovviamente, si tratta solo di supposizioni fatte da alcuni telespettatori. La cosa certa è che Nathaly in due settimane di GFVip ha ottenuto un risultato mai ricevuto da altri "vip" in così poco tempo.