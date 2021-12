L’arrivo di Alessandro Basciano al GFVip ha scaldato gli animi nella casa più spiata d’Italia, soprattutto nel parterre femminile. In occasione di una festa organizzata dagli autori del Reality Show, l’imprenditore genovese si è avvicinato "pericolosamente" a Soleil Sorge. Dopo una chiacchierata e un ballo molto sensuale, la 27enne italo-americana ha chiesto al coinquilino di allenarsi altrimenti avrebbero combinato qualche “guaio”.

Alessandro: ‘Non andrò mai contro di te’

Per la vigilia di Capodanno, gli autori del GFVip hanno organizzato una festa per i “vipponi”.

Al termine della cena i concorrenti si sono scatenati con balli e canti. Mentre Soleil si trovava in giardino per fumare una sigaretta, Basciano si è messo vicino a lei e ha chiosato: “Io non andrò mai contro di te”. Il nuovo gieffino ha spiegato all’influencer italo-americana di trovarsi molto bene e di pensarla spesso come lei. A quel punto ha fatto sapere alla coinquilina che possono continuare a condividere lo stesso letto.

Alessandro ha spiegato che se Soleil vuole, possono mettere delle barriere ma senza cambiare stanza. Poi, Basciano ha concluso: “Sono molto legato a te”. Infine, il diretto interessato ha fatto sapere alla coinquilina di avere un alleato all’interno della casa di Cinecittà.

Sorge: ‘Se continuano così ci odiano tutti’

Dopo avere ascoltato il discorso del coinquilino, Soleil ha cominciato a stuzzicare Basciano: “Mi mandi in tilt quando ridi così”. La 27enne ha confidato che il sorriso del nuovo concorrente le ricorda molto quello di un suo ex: “Ridi così che mi fai effetto”. Nel vedere i due “vipponi” pericolosamente vicini, gli autori hanno mandato la canzone di Blanco “Mi fai impazzire”.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In un secondo momento è stata mandata “Notti in bianco”. A quel punto Soleil e Alessandro hanno cominciato a ballare in modo molto sensuale.

Compresa la situazione “pericolosa” Soleil ha chiesto a Basciano di stare lontano: “Allontaniamoci che facciamo guai”. Inoltre, la 27enne ha fatto sapere che se continueranno in quel modo finiranno per essere odiati da tutti i “vipponi”.

La replica di Basciano è stata una sfida: “Facciamola grossa…”.

La situazione tra Basciano e Sophie

Nel video di presentazione Basciano aveva dichiarato di essere incuriosito da Soleil e Sophie. Dopo avere flirtato con l’influencer ed essere stato respinto, il 30enne si è “gettato” sull’ex tronista di Uomini e donne. Nonostante il feeling mostrato con la 19enne, Alessandro ha confidato a Manila Nazzaro di volere valutare bene la situazione. Come spiegato dal giovane, l’intesa c’è ma vorrebbe capire se si tratta solo di una cosa fisica oppure c’è anche un’attrazione mentale.