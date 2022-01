Tra le protagoniste della 33^ puntata del GFVip, in onda lunedì 10 gennaio su Canale 5, c'è stata Soleil Sorge. L'influencer italo-americana dopo essere uscita sconfitta al televoto contro Nathaly Caldonazzo (preferita dei telespettatori) e Carmen Russo, ha avuto una crisi di nervi. Nel post-puntata la 27enne ha espresso il desiderio di lasciare il gioco.

Il verdetto

Nella 31^ puntata del GFVip erano finite in nomination Nathaly Caldonazzo, Soleil Sorge e Carmen Russo. Il 7 gennaio c'è stata una nuova puntata del Reality Show, ma il televoto è rimasto aperto fino a lunedì 10 gennaio.

Per tutta la serata i "vipponi" hanno mantenuto una certa calma. Nella diretta ci sono state solo delle frizioni tra Caldonazzo e Katia Ricciarelli, in cui entrambe hanno ribadito il loro punto di vista opposto. Soleil ha avuto un confronto con Lulù e Manuel per la nomination ricevuta dal nuotatore. Mentre Carmen si è scontrata con Nathaly per la fake news sull'invito del matrimonio.

Al momento del verdetto finale, Signorini ha annunciato: Nathaly come preferita del pubblico con il 63%, Soleil ferma al 23% e Carmen ultima con il 14% di preferenze.

Lo sfogo di Sorge

Ovviamente, la percentuale ottenuta da Caldonazzo non è passata inosservata. Nel post-puntata Soleil ha accusato il colpo e si è sfogata con Manila Nazzaro.

La diretta interessata in preda ad una crisi di nervi ha chiosato: "Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più". Sulla base di quanto dichiarato la 27enne italo-americana ha fatto sapere di voler fare campagna elettorale per uscire dal GFVip: "Qua dentro non ce la faccio più". Sorge potrebbe avere accusato il colpo di non essere la "preferita" al televoto contro una persona che è arrivata nella casa di Cinecittà solamente da due settimane.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A dare delle rassicurazioni alla coinquilina, ci ha pensato l'ex Miss Italia. Manila ha invitato Soleil a non dire più certe cose: "In questi casi non si molla un c..." Poi, la diretta interessata ha fatto notare che sono proprio questi i casi in cui una persona deve "combattere".

Patrizia Pellegrino 'smaschera' Soleil e Alex

Intanto, su Instagram, Patrizia Pellegrino ha lanciato una bomba di gossip su Alex e Soleil. Nel dettaglio, l'ex gieffina ha spiegato di avere parlato una notte intera con l'influencer e l'attore. Stando a quanto riferito da Patrizia, Belli le avrebbe confidato di avere inventato il flirt con Sorge per far sognare i telespettatori: "Mi hanno detto chiaro e tondo che tra loro c'era un rapporto per il programma". Di fronte a tali affermazioni, Pellegrino ha ammesso di essersi stranita con entrambe i coinquilini per non avere compreso la situazione.

La diretta social, si è conclusa con Ainett Stephens che ha fatto notare all'amica di avere lanciato un vero e proprio scoop sul reality show.