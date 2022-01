Serena Rossi ritorna in prime time su Rai 1 con la fiction La Sposa, che debutterà il 16 gennaio in prime time. Le anticipazioni rivelano che al centro della trama, di questa nuova attesissima serie tv, ci saranno le vicende di Maria, una giovane donna calabrese che per estinguere i debiti della sua famiglia accetta di sposare per procura un agricoltore del Nord Italia, Vittorio, interpretato dall'attore Maurizio Donadoni.

Anticipazioni La Sposa con Serena Rossi, trama prima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni della prima puntata de La Sposa con Serena Rossi, in programma domenica 16 gennaio su Rai 1, rivelano che nel primo episodio verranno raccontate le vicende della famiglia Saggese.

La storia è ambientata nella Calabria degli anni '60: la famiglia Saggese accetterà di far sposare la figlia Maria con un ricco agricoltore del vicentino, Vittorio.

Tuttavia una volta che arriverà in Veneto la giovane donna, innamorata follemente di un ragazzo partito per il Belgio per cercare lavoro, scoprirà che non sposerà più Vittorio, bensì suo nipote Italo (interpretato dall'attore Giorgio Marchesi).

Maria vuole sostenere l'esame di terza elementare: anticipazioni La Sposa del 16 gennaio

A seguire, andrà in onda il secondo episodio della prima puntata de La Sposa con Serena Rossi. Le anticipazioni del 16 gennaio 2022 rivelano che Maria, grazie alla sua tenacia, riuscirà a conquistare la fiducia di Paolino.

Con l'aiuto prezioso di Carla, una sua amica bracciante con una forte coscienza politica, Maria convincerà la maestra del paese a fargli sostenere l'esame per poter frequentare le lezioni della terza elementare.

Insomma, una fiction che sembra promettere molto bene dal punto di vista auditel e che sembra avere tutte le carte in regola per bissare il successo straordinario di Mina Settembre, altra fiction di successo di Rai 1 con Serena Rossi, che tornerà in onda nel corso della stagione televisiva 2022.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La nuova sfida della domenica sera tra La Sposa e Avanti un altro con Paolo Bonolis

Intanto, da domenica 16 gennaio, La Sposa dovrà vedersela contro le puntate serali di Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti, che approderà nel prime time di Canale 5 dopo il ritorno in daytime.

Chi riuscirà ad avere la meglio dal punto di vista auditel? La serie televisiva con Serena Rossi batterà il game condotto dal mattatore Bonolis?

Al pubblico da casa spetterà l'ardua sentenza, tenendo conto che da domenica sera tornerà in onda un altro programma molto amato: trattasi di Che tempo che fa, il talk show di Rai 3 condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Luciana Littizzetto.