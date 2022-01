Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono stati protagonisti dell'ennesima litigata. I due concorrenti del GFVip hanno discusso "per colpa" di Delia Duran. Secondo l'ex tronista di Uomini e Donne, il fidanzato avrebbe rivolto uno sguardo di troppo sulla compagna di Alex Belli. Dal canto suo, il 30enne ha ribadito di non essere mai stato attratto dalla sudamericana.

Lo sfogo dell'ex tronista

Dopo alcuni alti e bassi, la coppia sembrava avere trovato serenità. Sabato 29 gennaio tuttavia, durante la festa organizzata dagli autori, i due "vipponi" hanno avuto l'ennesima discussione per gelosia.

Sophie ha rimproverato il compagno di avere degnato di qualche sguardo di troppo Delia. L'ex tronista di Uomini e Donne ha sbottato: "Ma forse tu non controlli quello che fai". La diretta interessata ha insinuato che Basciano si sia morso le labbra nel vedere la modella sudamericana atteggiarsi in modo sensuale. Poi, Codegoni ha sostenuto di avere pizzicato il 30enne mentre guardava il lato b di Duran. Come un fiume in piena, la 19enne milanese ha precisato di non essere il tipo da fare scenate di gelosia. Nel momento in cui il suo uomo non toglie lo sguardo di dosso a un'altra donna, però, non riesce a stare in silenzio.

La replica di Basciano

Dopo avere ascoltato lo sfogo della coinquilina, Alessandro Basciano ha negato le accuse.

Nel dettaglio, il 30enne ligure ha sostenuto di non essere mai stato interessato a Delia. A tal proposito ha spiegato di non avere guardato Duran.

Basciano ha fatto notare a Sophie di essere stato al suo posto per tutta la serata. Poi, ha lanciato una sorta di ultimatum a Codegoni: "Se tu pensi una cosa del genere, io da questo momento non voglio avere a che fare più niente con te".

Infine, Alessandro ha invitato la 19enne milanese a non pensare neanche determinate cose.

Delia Duran ha lasciato Belli

Nel frattempo, durante la festa del sabato sera al GFVip, Delia Duran ha deciso di lasciare Alex Belli. La diretta interessata ha fatto sapere di essere stanca e si è anche tolta l'anello. Durante i balli in piscina, la modella sudamericana si è scatenata con balli sensuali prima da sola, poi con il nuovo concorrente Gianluca Costantino.

Tra i due è sembrato esserci subito un certo feeling.

I due "vipponi" hanno ballato molto vicini fino a notte fonda. Poi, si sono anche gettati in acqua e hanno fatto il bagno notturno insieme. Probabilmente, Signorini tratterà l'argomento nella 39esima puntata del GFVip in onda lunedì 31 gennaio su Canale 5 dalle 21:30 circa.