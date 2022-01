C'è stato anche un rapporto conflittuale tra padre e figlie tra le storie raccontate nel corso della puntata del 29 gennaio di C'è Posta per te.

Due donne hanno scritto alla trasmissione di Canale 5 per ricomporre il rapporto con il padre che non vedono da tre anni. Quando hanno cercato di contattarlo l'uomo, di origine napoletana ma sposatosi a Modena per motivi di lavoro, le ha invitato a non chiamarlo più perché in caso contrario avrebbe allertato i carabinieri. Raffaella e Sara hanno cercato anche di ricucire lo strappo attraverso la nuova compagna, Michela, senza ottenere alcun risultato.

A un certo punto la situazione familiare ha rischiato di mettere in crisi anche la relazione tra Tommaso e la nuova partner che in trasmissione ha raccontato di aver contattato un avvocato perché aveva intenzione di allontanarsi dall'uomo. In puntata le due ragazze hanno cercato di far comprendere al papà di sentire la sua mancanza e di avere bisogno della figura paterna nella loro vita dopo che lui si è perso la maggior parte della loro vita dopo la separazione dalla madre.

"Non siamo qui per chiedere scusa perché non penso di aver fatto nulla di sbagliato, ma come fa a non volere alcun rapporto con noi", ha spiegato Raffaella. Dall'altra parte Tommaso ha spiegato di voler bene alle due ragazze ma che il rapporto con loro gli ha creato disagi anche con Michela e che da quando ha interrotto i contatti sta meglio.

Maria De Filippi ha provato a mediare e ha perso le staffe quando l'uomo ha tirato in ballo la richiesta di soldi per il matrimonio lasciandosi scappare una parolaccia. "Ma a chi ca**o li devono chiedere?" L'uomo però non ne ha voluto sapere e ha chiuso la busta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Raffaella e Sara provano a ricucire lo strappo con Tommaso a C'è posta per te

Raffaella e Sara hanno contattato la redazione del programma televisivo di Canale 5 per ricucire lo strappo con il genitore che è stato poco presente nella loro vita dal momento in cui si è separato dalla madre. L'uomo, originario di Napoli, si è rifatto una vita e si è legato sentimentalmente ad un'altra donna, Michela, con la quale si è trasferito a Modena per esigenze di lavoro.

Successivamente Tommaso è diventato papà di Angelo ma, dopo una prima fase in cui manteneva i contatti con le figlie, le telefonate sono iniziate a diminuire quando la nuova partner le ha fatto notare che stava trascurando lei e l'altro figlio.

Durante il confronto nella trasmissione l'uomo ha asserito che Raffaella e Sara non hanno raccontato tutta la verità in relazione alle loro divergenze. "Le cerco da 17 anni e a un certo punto ero anche disposto a lasciare Michela per loro", ha affermato con le ragazze che hanno detto bugie.

Maria De Filippi prova a mediare ma perde la pazienza dopo un'affermazione del padre delle ragazze

Dall'altra parte Michela ha spiegato di non aver ostacolato il rapporto tra genitore e figlie e che ci sono stati una serie di situazioni che hanno dato fastidio fino a spingerla a contattare un avvocato perché pensava di allontanarsi dal partner.

"Poi lui si è allontanato da loro ei nostri rapporti sono migliorati". Le due ragazze hanno ribattuto che non riescono a comprendere i motivi di questo rapporto così conflittuale. "Ti sei perso tutto di noi. Dal nostro percorso scolastico agli attacchi di panico. Nei momenti di difficoltà ci sono stati soltanto mamma ed il mio fidanzato, ora diventato marito", ha spiegato Raffaella.

Maria De Filippi ha tentato di mediare e di convincere Tommaso che le ragazze desideravano un rapporto con il padre senza altre finalità e che sarebbe toccato a lui trovare l'equilibrio necessario per evitare problemi in famiglia. A questo punto l'uomo ha tirato in ballo una richiesta economica avanzata in occasione delle nozze e la conduttrice ha perso le staffe lasciandosi scappare una parolaccia: "A chi ca**o li doveva chiedere i soldi".

Le parole della 'padrona di casa' non sono comunque state sufficienti a far cambiare idea al napoletano che ha chiuso la busta.