La conoscenza tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni nata al GFVip prosegue tra alti e bassi. Nella giornata di domenica 16 gennaio, i due coinquilini hanno avuto una forte discussione che ha lasciato senza parole anche gli altri "vipponi". Il 30enne ritiene che Sophie in alcuni casi sia offensiva mentre l'ex tronista di Uomini e Donne si è detto pronta a non tollerare più l'atteggiamento dell'ex volto di Temptation Island.

Lo sfogo di Alessandro

Tra Sophie e Alessandro si è aperta una nuova frattura. I due "vipponi" sembrano essere presi l'uno dall'altra, ma caratterialmente non sembrano trovare un punto d'incontro.

Di conseguenza, anche una parola di troppo può scatenare una forte discussione. Domenica 16 gennaio, Codegoni e Basciano hanno dato adito ad una lite piuttosto accesa davanti agli occhi degli altri compagni d'avventura.

Stanco di alcune frecciatine dell'ex tronista di Uomini e Donne, Basciano ha perso la pazienza: "Avere a che fare con una ragazzina di 20 anni non me ne frega niente". Il 30enne ligure si è detto stufo delle paranoie di Sophie. A tal proposito il diretto interessato si è detto pronto a mettere la parola fine alla loro conoscenza: "Ti ho conosciuta, non mi va più e fatti la tua strada". Come un fiume in piena il gieffino si è detto contento per avere subito compreso che Codegoni non è la ragazza adatta a lui.

Codegoni furiosa

Valeria Marini ha invitato i due "vipponi" a discutere senza alzare la voce e pronunciare termini offensivi. La 20enne milanese, però, ha perso la pazienza anche con la showgirl. Senza peli sulla lingua Sophie ha fatto sapere di non riuscire più a tollerare un uomo che in varie occasioni le ha mancato di rispetto: "E piango una, e piango due, alla terza ti mando a ..." Inoltre, l'ex tronista di Uomini e Donne ha invitato Valeria a non intromettersi se non sapeva realmente come fossero andate le cose.

Codegoni ha riferito che Basciano le ha mancato di rispetto e ha giudicato la sua vita privata senza sapere nulla.

La replica del gieffino

Dopo avere ascoltato le lamentale di Sophie, Basciano ha continuato il suo sfogo. Scendendo nel dettaglio, il 30enne ha fatto sapere di non riuscire più a sopportare l'atteggiamento infantile della coinquilina.

Secondo il gieffino, a volte Codegoni parlerebbe a sproposito. Il diretto interessato ha ribadito di avere una vita soddisfacente lontano dalla casa del GFVip. Dunque, si è detto pronto a mettere la parola fine alla conoscenza con Sophie: "Non posso stare appresso al nulla". Inoltre, Basciano ha sostenuto che non ha bisogno di avere al suo fianco solamente una bella donna, anche perché lontano dal Reality Show avrebbe una lunga fila di pretendenti.

Infine, il diretto interessato ha dichiarato che la sua pazienza ha un limite.