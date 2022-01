Un nuovo tatuaggio per Giulia Stabile: al termine delle vacanze natalizie, trascorse a Barcellona in compagnia del suo fidanzato Sangiovanni, la ballerina ha deciso di concedersi un nuovo simbolo disegnato sulla pelle. Si tratta di un fiocco che riveste per lei un valore simbolico molto forte, infatti Sangio associò un anno fa alla canzone 'Lady', dedicata proprio alla romana, un fiocchetto.

Non a caso il nuovo tatoo è giunto nel giorno dell'anniversario della canzone.

I due giovani sono più innamorati che mai, tant'è che hanno festeggiato insieme anche il diciannovesimo compleanno del cantante.

Un fiocco come simbolo di Lady

Un anno pieno d'amore per Giulia e Sangiovanni: la coppia nata all'interno della casetta di Amici 20 è sempre più complice, tanto da aver passato insieme le festività, divisi tra Vicenza e la Spagna, dove abita una parte della famiglia della ballerina.

I due ragazzi nonostante i numerosissimi impegni lavorativi riescono sempre a trovare il modo per dedicarsi del tempo, ma Giulia potrebbe aver fatto ancora di più. La dolce vincitrice della scorsa edizione del talent ha mostrato ai suoi fan con orgoglio il nuovo tatuaggio, confermando poi indirettamente che si tratta di un omaggio al fidanzato.

Il simbolo di Lady è stato sempre un fiocco, un simbolo scelto da Sangio l'anno scorso.

Per questa ragione, molto probabilmente, la danzatrice ha deciso di inciderlo in maniera indelebile sulla pelle. I fan hanno apprezzato, avendo subito ricollegato il disegno alla canzone e poco dopo Giulia stessa ha condiviso un disegno che la ritrae con il nuovo tatuaggio e una parte della canzone stessa. Questa è parsa a tutti una conferma anche se indiretta.

D'altra parte, Stabile non si è mai tirata indietro quando è stato necessario esporsi per difendere il suo sentimento per Sangiovanni, che ha raggiunto a fine dicembre l'importante traguardo del primo anniversario.

Il legame tra Giulia e Sangiovanni

Insomma, tutto pare procedere a gonfie vele. Frattanto, Sangiovanni, che ieri 9 gennaio ha festeggiato il suo compleanno, si prepara ad affrontare per la prima volta il palco dell'Ariston.

Con il brano 'Farfalle', il cantautore di Vicenza dovrà sfidare i Big della musica italiana, ma anche in questo caso potrà far affidamento sull'appoggio della fidanzata. Giulia si è detta già pronta a sostenere il percorso sanremese di Sangio e di certo anche i suoi numerosi fan sono pronti a seguire l'esempio della ballerina.

Giulia è da sempre la fan numero uno di Sangiovanni e anche questo suo ultimo tatuaggio dimostra il grande sentimento che lega i due giovanissimi. Si tratta del terzo tatoo per la Stabile, ognuno con un valore simbolico elevatissimo. Da un lato c'è l'amore per la danza che per lei è stato da sostegno nei momenti più bui, con la scritta '...5...6...7...8'. Poi c'è la scritta 'confident', la quale mette in evidenza l'amore per sé stessa che si è sviluppato all'interno della scuola di Amici, e infine l'amore per Sangiovanni.