Anche considerando tutte le edizioni precedenti del Grande Fratello Vip, nessuna casa è mai stata in disordine come quest’anno, tanto da far si che gli autori del reality si siano trovati più volte a dover richiamare gli inquilini a fare un po’ di ordine nella casa più spiata d’Italia.

GF Vip, casa sporca, budget diminuito e Gianmaria racconta di aver visto un topo

La produzione del Grande Fratello Vip nei giorni passati ha deciso di emettere un provvedimento disciplinare contro i ''vipponi'' a causa della scorsa igiene mantenuta nella casa. Il comunicato recitava che, a causa della cattiva gestione dell'ordine e pulizia nella casa, e nonostante i ripetuti richiami da parte del Grande Fratello, il budget a disposizione per lasettimana seguente sarebbe passato da 380 a 266 euro.

Questo provvedimento ha suscitato varie reazioni nel gruppo, come era ovvio che fosse, e non è finita qui. Sembra infatti che sin dall’inizio della trasmissione si siano visti alcuni topi scorrazzare in casa, addirittura nelle varie camere da letto, e nel giardino, ma che nessun concorrente del programma si fosse mai preoccupato e convinto a prenderel’iniziativa di fare ordine: unica eccezione, Manila Nazzaro, che ha più volte chiesto a tutti di collaborare e di fare ordine e pulizia, ma senza grossi risultati. Il problema igiene starebbe diventando veramente serio, tanto che Gianmaria Antinolfi avrebbe raccontato a Soleil di essere entrato in confessionale e aver visto un topo che gli saltava addosso, raccontando: “Apro la porta del confessionale, in mezzo alle piramidi, e il topo mi salta proprio addosso, mi ha guardato proprio.

Poi ha iniziato a scappare per tutta la casa''. Chissà se il Grande Fratello Vip prenderà ulteriori provvedimenti per porre rimedio alla scarsa attenzione che tutti gli inquilini prestano nei confronti della pulizia della loro abitazione.

Grande Fratello, polemica tra Nathaly ed Eva

Questa mattina i concorrenti del GF Vip non si sono svegliati con il piede giusto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Eva Grimaldi si è trovata nell'occhio del ciclone per il suo russare continuo che spesso costringe tutti quelli che non sopportano i rumori notturni ad alzarsi e abbandonare la camera da letto. Katia Ricciarelli, mettendo il dito nella piaga, ha chiesto ai compagni: “Come mai nessuno di voi era nelle camere stanotte? Per il russare?''.

Eva, vedendo Caldonazzo abbastanza nervosa e sentendosi chiamata in causa, ha subito precisato: “Non sono stata solo io a russare, anche Barù russava! Io l'ho detto dall'inizio che russavo, e poi tu non eri andata via da questa stanza Nathaly? Ti sei svegliata di malumore. Vedi, fai come Valeria che è così gentile da non lamentarsi!''. Seriamente infastidita da queste risposte, Nathaly ha sbottato e risposto: “Eva, esistono i cerotticontro questo problema. Dai sciocche risposte! Questa è la mia stanza e se la gente dopo due settimane non riesce a dormire allora simettono i cerotti”. Pare quindi che la convivenza forzata tra le due donne stia creando abbastanza tensioni.