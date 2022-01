Al Paradiso delle signore 6, quella di lunedì 10 gennaio sarà una puntata ricca di avvenimenti e secondo le anticipazioni al centro delle scene ci saranno i dubbi di Ezio. Il signor Colombo, infatti, avrà il timore che qualcuno possa aver ascoltato la sua conversazione con la zia Ernesta e vorrebbe rivelare a Veronica tutta la verità su Gloria. Nel frattempo, al grande magazzino arriverà una proposta molto interessante che riguarda Flora ma la stilista sembrerà sparita nel nulla, mentre Marcello e Ludovica saranno sorpresi insieme da Flavia. Tra Marco e Gemma, invece, ci sarà qualche discussione, perché il giovane insisterà un po' troppo con la ragazza affinché riprenda la sua passione per l'equitazione.

Ezio sarà assalito dai dubbi

Lunedì, 10 gennaio, andrò in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 6 e, come riportato dalle anticipazioni, i dubbi inizieranno a farsi sentire per Ezio. Il signor Colombo avrà un forte timore: qualcuno potrebbe avere ascoltato la conversazione avuta con la zia Ernesta sul certificato di morte di Gloria. Preso dai sensi di colpa, il padre di Stefania vorrebbe raccontare tutto a Veronica, perché solo essendo sincero fino in fondo con lei potrebbe iniziare una nuova vita. Ezio, quindi, rifletterà su come comportarsi sulla donna che vorrebbe accanto per tutta la vita e dovrà decidere se dirle o meno che la capocommesa del Paradiso era sua moglie.

Flavia sorprenderà Marcello e Ludovica: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Al Paradiso delle signore 6 ci saranno delle importanti novità anche per il grande magazzino di Vittorio Conti, perché arriverà una proposta di collaborazione dagli Stati Uniti. La vantaggiosa offerta sarà indirizzata a Flora, ma la stilista sembrerà sparita nel nulla.

Nonostante i suoi propositi di tornare a Milano subito dopo le feste, infatti, Vittorio non riuscirà a rintracciare la donna. Nel frattempo, Ludovica e Marcello saranno sorpresi insieme da Flavia e la loro storia d'amore non potrà più essere nascosta.

Marco spronerà Gemma a riprendere la sua passione: anticipazioni puntata di lunedì 10 gennaio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 della puntata di lunedì 10 gennaio rivelano che sarà dato ampio spazio anche al rapporto appena nato tra Gemma e Marco. Il giornalista si mostrerà molto interessato alla storia della ragazza e soprattutto alla sua vecchia passione per l'equitazione. Marco vorrebbe che Gemma tornasse a cavalcare e insisterà molto per questo, ma la signorina Zanatta sarà molto chiara e gli chiederà di evitare l'argomento, perché per lei si tratta di rivangare dei ricordi molto dolorosi.