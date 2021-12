Una delle protagoniste di questo Grande Fratello Vip è la giovane Lulù Selassiè. La "principessa" di Etiopia è diventata nelle ultime settimane oggetto di diverse critiche da parte della coinquilina Katia Ricciarelli, la quale ha più volte affermato che la giovane sarebbe superficiale. Durante una recente chiacchierata con Giucas Casella, la soprano si è lasciata andare a pesanti giudizi su Lulù e sulla sua futura storia d'amore con Manuel.

GF Vip, le parole di Katia nei confronti di Lulù

Tutto è iniziato quando Katia Ricciarelli, si è schierata dalla parte di Manila Nazzaro.

L'ex Miss Italia ha rimproverato Lulù per la poca dedizione alle pulizie della casa. E anche nei giorni successivi i dissapori sono proseguiti.

Durante la giornata di ieri, Katia ha visto la ragazza "avvinghiata" a Manuel e si è sfogata con Giucas Casella dicendo: "Hanno intossicato anche Manuel, però quando finirà il Grande Fratello Vip, ci sarà un bel salutame a soreta, vedrai".

Ascoltando queste parole Giucas si è detto d'accordo: ''Si, penso anche io la stessa cosa. Questa storia qui dentro gli sta dando carica, ma fuori dureranno da Natale a Santo Stefano''. Ricciarelli poi ha rincarato la dose contro la giovane Selassiè: "Questa qui è proprio una carogna! Dio mio, che carogna. Ma come fa Manuel a stare con lei?''.

Pare dunque che la pace tra la soprano e la giovane principessa sia ancora molto lontana: non resta che aspettare le prossime settimane per capire come Lulù reagirà a questi giudizi da parte di Katia Ricciarelli.

Le parole di Francesca Cipriani dopo l'avventura al Grande Fratello Vip

Francesca Cipriani è stata una delle protagoniste di questo Grande Fratello Vip.

Anche se recentemente, per motivi di salute, ha scelto di non continuare la sua avventura all'interno della casa più spiata d'Italia, a distanza di alcuni giorni dalla sua uscita, ha espresso il suo parere su questo GF: "Sicuramente ci sono delle mancanze, ma non posso negare che fuori dalla casa sto male. Ci sono delle persone che mi mancano, Carmen, Giucas, Manila, anche Manuel e Giacomo, ma ci frequenteremo fuori''.

Francesca ha poi colto l'occasione per esprimere il suo pensiero in merito alle coppie che si sono formate all'interno del programma: ''La coppia che secondo me non aveva nessun sentimento è quella di Alex e Soleil. Sophie e Alessandro invece è ancora presto per commentare, lei era molto presa da Gianmaria. Si cambia partner molto facilmente lì dentro, bisogna capire se è per il gioco o se si seguono i sentimenti, vedo molto giocare, però l'amore è un'altra cosa. In questa edizione vedo molto gioco e nessun sentimento, nelle altre c'era anche attrazione, in questa invece cavalcano questa situazione per avere le clip. Non bisogna piacersi per forza".