Alex Belli continua a monopolizzare le puntate in prime time del Grande Fratello Vip. Anche la diretta del 24 gennaio, infatti, è stata quasi interamente dedicata all'attore e agli "ambigui" rapporti che sta portando avanti con Delia e Soleil. A non sopportare più tutto lo spazio che viene dato a questo "triangolo amoroso", sono sia molti spettatori che gli stessi abitanti della casa: Barù e Davide, ad esempio, hanno attaccato i protagonisti di questa vicenda senza appello, dicendosi stanchi della loro finta indecisione.

La frecciatina del protagonista del Grande Fratello Vip

Quella che è andata in onda il 24 gennaio, è stata una puntata pesante per Alex. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, è stato attaccato da molti, a partire dal conduttore. Alfonso Signorini ha perso le staffe quando si è accorto che l'attore gli parlava sopra e gli impediva di portare avanti la diretta in modo comprensibile ai telespettatori.

Stufo dell'atteggiamento dell'uomo, il presentatore l'ha invitato a lasciare lo studio per poi tornare una volta sbollita la rabbia.

L'ex vippone si è anche confrontato con gli abitanti della casa che nell'ultimo periodo l'hanno criticato per come si sta comportando soprattutto con Delia e Soleil.

Katia, Jessica e Nathaly non hanno risparmiato ad Alex rimproveri, ma è stato Barù a farsi portavoce di un pensiero che accomuna la maggior parte dei fan del reality-show.

Intervento da applausi al Grande Fratello Vip

Quando Alfonso gli ha chiesto come mai ha attaccato Alex in settimana, Barù ha risposto: "Lui è un grande perché ha portato avanti il programma per tre mesi, ma adesso basta".

"Questo teatrino ha stancato, tutta questa storia sta annoiando", ha proseguito il concorrente nello sfogo che ha raccolto parecchi consensi tra gli spettatori del Grande Fratello Vip.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca, dunque, non ce la fa più a sentir parlare di Belli, del matrimonio in bilico con Delia e dell'amicizia artistica con Soleil, ovvero quegli argomenti che da mesi monopolizzano intere puntate e non vengono mai realmente snocciolati o chiariti.

Anche le opinioniste si sono dette d'accordo con Barù: soprattutto Sonia Bruganelli non sopporta più l'ambiguità di Alex e il suo dire e non dire le cose pur di portare avanti un siparietto che sta giovando agli ascolti della trasmissione (il 24 gennaio, il GF Vip ha fatto registrare uno share superiore al 23% e una media di 3,7 milioni di spettatori).

L'affondo di Silvestri al Grande Fratello Vip

Se Barù ha attaccato Alex durante la diretta, Davide ha approfittato del post puntata per commentare in modo negativo ciò che è successo in puntata.

Parlando con Soleil, infatti, l'attore ha detto: "La sostanza di quello che dice è niente. Il caos lo sta cercando. Lui e Delia continuano perché lo spettacolo è più forte di quello che hanno".

"A loro questa situazione fa comodo, altrimenti l'avrebbero già stoppata", ha aggiunto Silvestri nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 25 gennaio.

Fortemente contrariato per quello a cui ha assistito poche ore prima, Davide ha contestato a Belli la precisa volontà di non essere chiaro in questa situazione: "Sa usare le parole e gliene basterebbero tre per mettere fine a tutto. Non lo fa perché non vuole, c'è qualcosa dietro".

"Questo teatrino gli fa comodo, sa che finisce tutto se lo chiude", ha concluso l'uomo che in passato è stato molto amico di Alex, ma che oggi non sopporta più le sue indecisioni e il barcamenarsi tra Soleil e Delia pur di tenere alta l'attenzione sul suo personaggio anche dopo l'uscita dalla casa.