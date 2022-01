Lunedì 24 gennaio, il cast del Grande Fratello Vip subirà un'importante defezione: Manuel Bortuzzo ha deciso di abbandonare la casa per motivi di salute e lo farà proprio nel corso della diretta. Lulù sostiene il fidanzato in questa scelta, tant'è che gli ha scritto una lettera d'amore bellissima. I due sono sicuri del sentimento che li lega e non fanno altro che promettersi un futuro roseo quando entrambi saranno fuori dalla casa più spiata d'Italia. Polemica dei fan sul presunto "no" degli autori a far trascorrere alla coppia l'ultima notte nella "Love Boat".

L'addio del protagonista del Grande Fratello Vip

Sta per concludersi ufficialmente il percorso di Manuel al Grande Fratello Vip. Dopo ipotesi e rinvii, è arrivato il momento per il ragazzo di salutare il pubblico e i compagni d'avventura a oltre quattro mesi dal suo ingresso nella casa più spiata d'Italia.

Come ha anticipato Alfonso Signorini, Bortuzzo intende lasciare il programma per motivi di salute, ovvero per tornare a curarsi e ad allenarsi come ha sempre fatto prima di partecipare al reality-show.

L'ultima notte tra le mura di Cinecittà, il nuotatore ha deciso di trascorrerla con Lulù: i due si sono rifugiati nella camera privata del 22enne e lì si sono scambiati coccole e promesse d'amore.

La principessina ha deciso di ricambiare un dolce gesto che il fidanzato ha fatto per lei qualche giorno fa: scrivere una "lettera d'arrivederci" prima che lui torni alla sua quotidianità.

Aggiornamenti sulla nuova puntata del Grande Fratello Vip

Manuel ha preferito leggere la lettera di Lulù tra sé e sé (quindi nessuno ne conosce il preciso significato), ma subito dopo l'ha commentata a voce alta per la gioia dei fan.

Lo sportivo del Grande Fratello Vip ha ringraziato Selassié per tutto l'amore che gli ha dato sin dal primo giorno, anche quando lui la respingeva e diceva di non volerla più intorno. Secondo Bortuzzo, quello che lo lega alla principessina etiope è vero amore, un sentimento che dice di non aver mai provato prima d'ora.

Il giovane ha anche promesso alla sua dolce metà che fuori dalla casa sarà tutto bellissimo tra loro, che vivranno una relazione profonda e con grandi progetti da realizzare.

"Sei la mia bambina che quando serve diventa una donna. Ti amo davvero", ha detto il 22enne ad una estasiata Lucrezia.

L'addio di Manuel al reality-show avverrà nel corso della diretta di lunedì 24 gennaio, ma ancora non si conoscono i dettagli e le modalità di questo importante evento.

La protesta dei fan del Grande Fratello Vip

A rovinare la romantica atmosfera che si è creata all'interno della casa la sera prima dell'addio di Manuel al Grande Fratello Vip, è un "no" che gli autori avrebbero detto ad una proposta del ragazzo.

Stando a quello che si vocifera sui social network in queste ore, Bortuzzo avrebbe chiesto alla produzione di poter trascorrere la sua ultima notte a Cinecittà nella "Love Boat" con Lulù.

In un video che i fan del programma hanno condiviso, si vede il nuotatore confidare questa sua speranza a Miriana.

Chi ha seguito la diretta del format su Mediaset Extra fino a tarda notte, racconta che la coppia ha dormito al solito posto, quindi gli addetti ai lavori avrebbero negato al giovane la possibilità di fare una sorpresa alla fidanzata (cosa che invece è stata concessa a Gianmaria qualche giorno fa, quando ha organizzato una cena per Federica).

"Il GF non ha organizzato niente per l'ultima sera di Manuel e Lulù, anzi gli hanno pure negato la Love Boat. Assurdo", questo è uno dei commenti di protesta che sono stati scritti di recente su Twitter.