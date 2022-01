I fan del GF Vip continuano a lanciare avvertimenti per Soleil Sorge. L'ex protagonista di Uomini e donne continua a essere al centro dell'attenzione per le sue vicende e per la questione legata al caso Alex Belli, che la vede protagonista anche a distanza di mesi e dopo che Delia Duran è entrata come nuova concorrente. In questi ultimi giorni, Soleil ha spezzato più volte delle lance a favore di Alex ma, questo pomeriggio, i fan hanno scelto di avvertirla e metterla in guardia su quanto sta accadendo all'esterno della casa di Cinecittà.

I fan del GF Vip mettono in guardia Soleil Sorge

Nel dettaglio, dopo l'arrivo di Delia all'interno della casa del GF Vip, Soleil ha vissuto dei momenti di crisi e ha ammesso più volte di non poterne più di tutta questa situazione che si protrae da diverso tempo e che la vede coinvolta in un triangolo sentimentale.

Sorge in diverse occasioni non ha trattenuto le lacrime ma ha sempre difeso Alex contro vari attacchi che gli sono stati rivolti nella casa del GF Vip, compresi quelli della stessa moglie Delia Duran. Insomma dall'atteggiamento di Soleil sembrerebbe che la ragazza non abbia intenzione di dubitare della lealtà del suo "amico speciale", motivo per il quale i fan hanno scelto di intervenire e di metterla in guardia.

'Non credere ad Alex', urlano fuori dalla casa del GF Vip per Soleil

Questo pomeriggio, alcuni fan del GF Vip si sono presentati all'esterno della casa di Cinecittà e "armati" di megafono, hanno cominciato a urlare delle frasi per Soleil Sorge. Approfittando del fatto che la ragazza si trovasse in giardino, intenta a fumare una sigaretta, hanno voluto metterla in guardia su Alex, chiedendole di non fidarsi dell'attore e delle sue parole.

"Soleil non credere ad Alex, è un teatrino", hanno urlato dall'esterno della casa del Grande Fratello Vip rivolgendosi proprio a Soleil che ha così avuto modo di ascoltare il messaggio che le hanno fatto arrivare.

La regia del GF Vip censura la scena

Immediata la reazione della produzione del reality show che, dopo essersi resa conto di quello che stava accadendo e delle urla esterne rivolte a Soleil, ha subito messo la musica ad alto volume, così da evitare che la ragazza potesse sentire.

Ma quale sarà a questo punto la reazione di Soleil dopo l'avvertimento che arriva dall'esterno della casa del GF Vip?

L'ex protagonista di Uomini e donne si lascerà condizionare da questi avvertimenti esterni che mettono in cattiva luce Alex e tutta la situazione che si è creata con sua moglie Delia, oppure andrà avanti per la sua strada? Lo scopriremo nelle prossime ore.