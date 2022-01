Le tensioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip non mancano mai, in primis per le faccende domestiche e per l'igiene legata all'abitazione. In queste ultime ore, l'astuta Delia Duran è tornata a mettere in cattiva luce la sua nemica Soleil Sorge.

Il motivo? Delia ha "smascherato" Soleil, rivelando che sarebbe stata lei ad aver lasciato il bagno sporco, di cui tutti si stavano lamentando in casa.

Bagno sporco al Grande Fratello Vip: i vipponi si lamentano e Delia punge

Nel dettaglio, il bagno del Grande Fratello Vip è costantemente al centro delle discussioni perché sembrerebbe che alcuni dei concorrenti di questa sesta edizione, sarebbero poco inclini alla pulizia e all'igiene.

Ecco allora che nelle ultime ore, all'interno della casa di Cinecittà, sono tornati a lamentarsi proprio del bagno e del fatto che non sia stato lasciato in buone condizioni.

Quando le lamentele nella casa hanno preso il largo, ecco che Delia Duran ha scelto di dire la sua verità dei fatti.

La moglie di Alex Belli, parlando in cucina con Miriana Trevisan, non si è fatta problemi a smascherare la sua rivale Soleil Sorge, accusandola per la sporcizia che era stata lasciata nel bagno.

Delia 'smaschera' Soleil per il bagno sporco al GF Vip: 'È stata lei' (Video)

"Indovina chi è andata in bagno prima? Sole. È uscita e non ha pulito", ha esclamato Delia che si è detta convinta del fatto che sarebbe stata proprio l'ex protagonista di Uomini e donne a lasciare il bagno sporco.

Immediata la reazione di Miriana Trevisan che ha provato a spezzare una lancia in difesa di Soleil, facendo presente che probabilmente era stato Giucas Casella a lasciare il bagno sporco.

"Amore l'ho vista io che è uscita proprio dal bagno. C'erano tutte le tazze del colore. È sporca quella donna", ha aggiunto ancora Delia che avrebbe così "smascherato" Soleil accusandola di aver lasciato il bagno sporco.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si riaccende lo scontro tra Delia Duran e Soleil Sorge nella casa del GF Vip?

E così, dopo qualche giorno di calma apparente tra le due donne che ruotano intorno all'orbita di Alex Belli, ecco che potrebbe riaccendersi di nuovo lo scontro dopo queste parole di Delia Duran, che ha definito Soleil una "donna sporca".

Cosa succederà a questo punto?

Non si esclude che, il filmato incriminato, potrebbe essere fatto vedere a Soleil nel corso della prossima puntata serale del Grande Fratello Vip, prevista questo venerdì sera in prime time su Canale 5.

Delia e Soleil si ritroveranno ancora una volta ai ferri corti e l'una contro l'altra? Lo scopriremo nel corso della lunga diretta prevista dalle 21:30 circa con Alfonso Signorini.