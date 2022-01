Dopo la sua uscita dal GF Vip, Giacomo Urtis spiazza sul conto di Barù. In una recente intervista post eliminazione dal gioco, il noto chirurgo dei vip ha svelato che, secondo lui, all'interno della casa ci sarebbe un "etero curioso" e sarebbe proprio il nipote di Costantino Della Gherardesca.

Addirittura Giacomo si è spinto oltre dicendo che, secondo lui, se non ci fossero state le telecamere Barù si sarebbe spinto oltre.

Giacomo Urtis spiazza su Barù dopo il GF Vip e parla di ‘etero curioso’

Nel dettaglio, dopo l'uscita definitiva dal gioco assieme alla sua compagna di avventure Valeria Marini, Giacomo Urtis ha rilasciato la sua intervista social con Gabriele Parpiglia, che gli ha fatto delle domande dirette su questa sua avventura vissuta all'interno della casa di Cinecittà.

In particolar modo, il giornalista ha voluto chiedere a Barù se ci fossero degli "etero curiosi" all'interno del cast di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip e la reazione di Giacomo non si è fatta attendere.

"Ce ne è più di uno a dire il vero", ha esclamato il chirurgo aggiungendo però che secondo lui quello che avrebbe ceduto senza la presenza delle telecamere, forse, poteva essere Barù.

‘Barù era frenato dalle telecamere’, rivela Giacomo Urtis dopo la sua avventura al GF Vip

"Chi avrebbe ceduto se non ci fossero state le telecamere? Barù, sicuramente. In puntata ha anche detto che preferisce me a Jessica e sappiate che mi ha promesso un regalo quando uscirà. Lui era un po' frenato dalle telecamere", ha aggiunto ancora Giacomo Urtis.

Un argomento che, tuttavia, Barù ha avuto modo di affrontare più volte all'interno della casa del Grande Fratello Vip, dove ha svelato di essere cresciuto sempre in un ambiente super inclusivo, aggiungendo che se fosse stato omosessuale, lo avrebbe capito sicuramente già da tempo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dubbi e polemiche sul conto di Barù nella casa del Grande Fratello Vip

In attesa di scoprire qual è questo regalo che Barù avrebbe promesso a Giacomo dopo l'uscita dalla casa del GF Vip, in queste ultime ore il nipote di Costantino Della Gherardesca si è ritrovato al centro delle polemiche per una serie di frasi che sono considerate poco carine dalle donne della donna.

In particolar modo Lulù non ha gradito il modo in cui Barù si approccerebbe a sua sorella Jessica, con la quale sembrava che stesse nascendo un presunto flirt tra le mura domestiche di Cinecittà.

Anche Nathaly non ha perso occasione per punzecchiare Barù, tanto da mettere in dubbio la sua omosessualità e tirando in ballo un presunto odio del suo compagno di gioco in questo GF Vip, nei confronti delle donne che popolano la casa più spiata d'Italia.