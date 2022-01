Sale la tensione ad Amici di Maria De Filippi, come trapela dal daytime andato in onda il 27 gennaio 2022 su Canale 5. Anna Pettinelli ha assegnato a Lda un brano in lingua inglese e rock, lontano dallo stile del cantante. Un'assegnazione che il figlio di Gigi D'Alessio non ha rifiutato e a cui ha però replicato al veleno il maestro, Rudy Zerbi. Quest'ultimo ha risposto convocando il "pupillo" della collega, il rapper Crytical, per un'assegnazione sul cantautorato. L'assegnazione non è stata gradita da Pettinelli, tanto che si è generato un alterco tra gli insegnanti con la maestra che ha gridato: "Smettila di fare i tuoi porci comodi".

Per ciò che concerne il ballo, Dario è finito in preda a una crisi.

Amici, Pettinelli interviene al confronto Zerbi-Crytical

Nel quotidiano di Amici 21, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli sono tornati a scontrarsi, in occasione della convocazione in sala prove a cui Rudy ha chiamato Crytical. Nel mezzo del confronto, in cui Zerbi ha assegnato al giovane una cover sulle note di Ultimo, Pettinelli ha fatto irruzione per rifiutare il compito. "Hai dato una nuova prova cover a Lda. Non capisco perché io non possa dare un compito a Crytical", ha quindi replicato Zerbi.

"Per me Crytical può farla come esercitazione in casetta, ma non come prova domenica", è stata la risposta di Anna, che ha poi infierito: "Tu la devi smettere di convocare gli allievi degli altri e fare i tuoi porci comodi".

Zerbi ha poi incalzato Crytical: "Onesto, ti senti distrutto artisticamente per questa prova?".

Le parole dell'allievo

"Se non è fatto con l'intento di distruggermi come artista, no. La cosa che non mi piace è che passi che esiste un solo stile per essere un cantante", ha ribattuto il giovane.

A questo punto Zerbi ha affidato alla produzione Mediaset l'arbitrio sul da farsi, per la risoluzione del caso che lo coinvolge con Anna: "Tu non vuoi che lo faccia, io vorrei che lo facesse, lasciamo alla produzione la scelta sul da farsi.

Ho bisogno di affidarmi a qualcuno che abbia il senso della realtà". Poi, ha rimarcato i motivi della scelta: "Io voglio capire se i limiti che penso che Crytical abbia sono così gravi da poter pregiudicare un percorso o no. Tanti rapper di oggi rappano ma cantano anche, come Fedez, J-Ax. In un programma come Amici, dove non si può solo rappare ma anche cantare, voglio metterlo alla prova".

Esplode l'alterco tra Pettinelli e Zerbi

Pettinelli ha esortato Zerbi a lasciare la sala prove, per poter fare lezioni a quattrocchi con Crytical. Dopo essere uscito di scena, Zerbi ci ha ripensato, indietreggiando sui suoi passi. È tornato in saletta e ha invitato Pettinelli a lasciare con lui l'aula: "Ora ci ho pensato, esci con me. Visto che io ero dentro e tu sei entrata". L'alterco è proseguito, finché Crytical non ha lasciato l'aula.

Dario è in crisi: saltano le registrazioni di Amici 21

Al termine delle prove di danza, Dario è stato protagonista di una crisi personale. In compagnia degli allievi del talent, il ballerino è finito in preda a un pianto, senza aprirsi sui motivi dello sconforto.

In camera da letto, in confidenza con Sissi, poi ha esternato la sua paura: "Ho paura di essere solo di passaggio".

Non pervengono, intanto, le anticipazioni tv del nuovo appuntamento domenicale del talent previsto per il 30 gennaio su Canale 5. Le registrazioni della puntata sarebbero saltate, in seguito alla positività al Coronavirus riscontrata in alcuni ballerini dello show di Canale 5. Al posto della consuetudinaria puntata della domenica, potrebbe andare in onda uno speciale tv.