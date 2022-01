Dovrebbero mancare una decina di giorni all'addio di Manuel al Grande Fratello Vip. Dopo che il concorrente ha anticipato il suo imminente ritiro ad alcuni compagni d'avventura, ci ha pensato papà Franco a ribadire il concetto in una recente intervista a Fanpage. Il nuotatore tornerà a casa a metà gennaio per motivi di salute e perché non è più interessato alle dinamiche del gioco, soprattutto dopo l'uscita di Aldo Montano. Pare che Bortuzzo non pagherà nessuna penale viste le sue condizioni personali.

Anticipazioni GF Vip: Bortuzzo lascia a metà gennaio

Dopo quattro mesi di reclusione Manuel sta per lasciare il GF Vip. A confermare l'indiscrezione che da giorni circola sul web è stato il padre del 22enne in un'intervista.

Il signor Franco, dunque, ha informato i fan che il figlio sta per abbandonare il gioco per ragioni per la maggior parte legate al suo stato di salute: "Torna a casa il 14 o il 17 gennaio".

Quando gli è stato chiesto il motivo di questa scelta, l'uomo ha dichiarato: "È dimagrito tantissimo (6 o 7 chili, ndr), ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti".

Il papà del vippone ha anche spiegato che il giovane dovrebbe mangiare di più, ma all'interno della casa si accontenta di quello che gli viene dato ogni giorno per pranzo e per cena.

Il ruolo di Aldo al GF Vip 6

Franco ha anche aggiunto che il programma ha preso una piega che a Manuel non interessa. Le dinamiche che si stanno creando tra le mura della casa di Cinecittà al ragazzo non importerebbero affatto, per questo motivo non interverrebbe mai per dare la sua opinione.

"Non si sente più a suo agio. Adesso che non c'è più Aldo è molto demotivato.

Si era affezionato a lui in maniera incredibile", ha fatto sapere il signor Bortuzzo prima di fare un'ipotesi molto romantica sull'addio del figlio al GF Vip.

L'uomo, infatti, non ha escluso la possibilità che sia proprio Montano la persona che andrà a "prelevare" il nuotatore dalla casa dopo quattro mesi di reclusione, riportandolo alla vita di sempre e agli allenamenti.

Le critiche dei protagonisti del GF Vip

Da quando Aldo ha lasciato il GF Vip, Manuel si è quasi completamente estraniato da ciò che accade all'interno della casa. Gli unici momenti in cui Bortuzzo è inquadrato è quando "amoreggia" con Lulù.

A proposito della coppia, molti vipponi la stanno criticando perché pensano stia facendo male al percorso del nuotatore tra le mura di Cinecittà.

Chiacchierando dopo la puntata del 3 gennaio, Soleil e Katia hanno concordato nell'affermare che il 22enne è cambiato tantissimo da quando si è fidanzato con la principessina.

"È cambiato questo ragazzo, è cambiato. C'ha gli occhi spenti. Non partecipa, non gliene frega niente, non dice una parola", hanno detto quasi all'unisono le due concorrenti.

Sorge e Ricciarelli non approvano la nuova versione che Manuel sta dando di se stesso, soprattutto perché causata dall'influenza che Lucrezia avrebbe su di lui davanti alle telecamere.

Secondo le due protagoniste del programma, inoltre, questo amore non durerà a lungo. Per loro una volta che i riflettori si spegneranno, le strade di Bortuzzo e Selassié potrebbero dividersi perché i due apparterebbero a mondi opposti e a vite totalmente inconciliabili nella quotidianità delle piccole cose.