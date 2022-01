Ieri sera, sabato 8 gennaio, è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della venticinquesima edizione di C'è Posta per te. Ospiti in studio sono stati il conduttore Paolo Bonolis e l'ex ballerino di Amici Stefano De Martino.

Tante le storie di persone comuni che hanno pianto e si sono emozionate insieme al pubblico. Gioia, dolore e anche qualche busta rimasta chiusa. A tenere banco è stata in particolare la storia di Alessia e di Giovanni.

Lui l'ha tradita con sua cugina e lei ha deciso, nonostante lo ami ancora, di non perdonarlo. A colpire particolarmente i telespettatori però sono state le piccate risposte date dalla donna all'ormai ex marito.

La storia di Alessia Quarto e Giovanni da Boscoreale a C'è Posta per te

È stata raccontata ieri sera a C'è Posta per te una storia di tradimento coniugale. Protagonisti Alessia e Giovanni, due giovani sposi che vivono a Boscoreale, in provincia di Napoli. Lei ha scoperto i reiterati tradimenti di suo marito con una sua cugina.

Nonostante la situazione alquanto imbarazzante e surreale, la donna in studio ha sfoderato un inaspettato sarcasmo, dichiarando: "Almeno fallo con una migliore di me, se la trovi." Poi ancora ha aggiunto: "Perché sei andato a letto con lei? Ce l'ha d'oro?".

Alessia da tempo sospettava del marito e lo aveva avvertito dicendogli: "Chiudi e rendimi felice".

Giovanni in studio, con le lacrime agli occhi, le ha chiesto perdono in tutti i modi dichiarando di essersi pentito del male che le ha fatto.

L'uomo ha dichiarato che per l'altra persona non ha mai provato niente. Poi ha aggiunto: "Ti amo, ti ho sempre amato e ti amerò per sempre." Giovanni si è detto dispiaciuto per aver distrutto il loro matrimonio e per non aver fatto sentire Alessia sufficientemente amata.

La donna però è stata irremovibile: non lo ha perdonato e ha chiuso la busta, lasciando lo studio insieme a suo padre.

Giovanni infatti aveva voluto mandare l'invito anche al suo ormai ex suocero.

Alessia spopola sui social e su Instagram dice di essere stata costretta a rispondere

Dopo la messa in onda della sua storia, Alessia è diventata immediatamente popolare sui social: in poche ore sono stati pubblicati centinaia di commenti che la riguardano.

La donna, che su Facebook ha scritto ironicamente di ritenersi "Vedova," in alcune stories pubblicate sul suo profilo Instagram ha dichiarato di assumersi la responsabilità per tutto ciò che ha detto. Ha poi anche aggiunto di essere stata tirata in causa non per suo volere e per questo è stata costretta a rispondere.

Alessia Quarto, che in poche ore è stata seguita da migliaia di nuovi followers, ha poi detto di avere il telefono intasato dai tanti messaggi che le stanno arrivando. In tanti, fra coloro che hanno seguito la sua storia andata in onda nel corso della prima puntata di "C'è posta per te", hanno infatti voluto scriverle.