Nella casa del Grande Fratello Vip alcune volte basta uno scherzo mal interpretato per scatenare l'ira degli inquilini. Il 12 gennaio, in tarda serata, Barù e Davide Silvestri, amico di Katia Ricciarelli, hanno dato della ''vecchietta'' alla soprano, quest'ultima non l'ha presa bene e si è infuriata contro i due.

GF Vip, Katia perde le staffe contro Davide e Barù

Katia Ricciarelli non ha preso bene lo scherzo di Davide, sopratutto non ha tollerato la parola:"vecchietta". Infuriata si è lasciata andare ad uno sfogo dicendo:" Mi ha dato della vecchietta!

Che brutto ... che maleducato! Questa non te la perdono, te lo giuro, io non vi ho mai detto nulla di offensivo. Non mi interessa se stai giocando, io sono seria e non ti posso perdonare. Sono disgustata, mi fa schifo questa robaccia. Ho più anni di voi e me ne vanto! Non devi scherzare con me, altrimenti ti dico che sei nano". La soprano ha poi continuato il confronto con Barù e Davide dicendo: "La prossima volta che mi dai della vecchietta ti tiro uno schiaffo! E tu invece Barù troppo spesso hai la lingua lunga con me e questo non mi piace. Non voglio più le tue scuse, bisogna stare attenti a quello che si dice. Oggi Valeria si è arrabbiata perché l'hanno chiamata Valeriona e io invece mi arrabbio perché mi avete dato della vecchietta, avete esagerato e oltrepassato il limite.

State attenti a come parlate, non posso offendervi adesso ma lasciate che io sia arrabbiata. Siamo davanti a milioni di persone, dobbiamo dare il buon esempio". Rispetto al suo arrivo nella casa del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli è diventata meno tollerante a critiche e litigi e si nota sempre di più la sua stanchezza mentale all'interno del reality.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ricciarelli si sfoga con Manila dopo il litigio con Davide e Barù

Dopo una nottata movimentata e con gli animi riscaldati, la mattinata nella casa del Grande Fratello Vip inizia con la soprano non ancora del tutto rasserenata e con il dente avvelenato nei confronti dei due 'vipponi' che, a sua detta, l'hanno offesa e mancata di rispetto.

Mentre si trova in giardino, confida quanto accaduto a Manila e l'ex Miss Italia risponde dicendo: "Hai ragione Katia, tu non ti sei mai offesa con Davide, poi quando Barù si mette diventa veramente pesante e offensivo", e la soprano replica dicendo: "A me ha dato fastidio Barù, Davide non deve permettersi, si fa trascinare". La chiacchierata tra le due amiche continua e Nazzaro dice: "È un pò come quando prendono in giro me, dopo un pò diventa pesante ed esagerano", per tutta risposta Ricciarelli dice di non volerne più parlare e di chiudere l'argomento. Non ci resta che aspettare la diretta di venerdì per capire se la soprano perdonerà o meno i due concorrenti.