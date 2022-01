Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. L'appuntamento di ieri, come sempre, non ha riservato sorprese agli inquilini di Cinecittà, ma le tensioni della casa continuano anche dopo la diretta. Nel post puntata, Katia viene a sapere da Soleil che Manuel l'ha nominata e nell'apprendere questa notizia, la soprano confessa di non voler neanche più vedere il nuotatore.

GF Vip, lo sfogo di Katia e Soleil dopo la puntata

Le due amiche, Katia e Soleil, ormai inseparabili insieme a Manila, si trovavano in veranda, dopo la diretta del Grande Fratello Vip, a parlare dei loro compagni di avventura, in particolare di Miriana e Manuel.

Vedendo un repentino cambio di carattere, la influencer chiede a Katia:" Posso dirti una cosa? Ti ho visto così ben educata e cordiale che quasi era ai limiti del falso", e la soprano risponde dicendo: "Allora non hai sentito quello che ho detto. Io ho le mie idee e le mantengo, cerco solamente di dirle in un altro modo, in maniera educata. Io adesso in puntata dovevo essere così, però è chiaro che non si può sempre andare avanti nella falsità, io mantengo la mia posizione". L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne confessa poi a Ricciarelli che, secondo lei, alcuni dei loro compagni di avventura stanno scegliendo la tattica del fare gruppo per sentirsi più forti, mentre altre persone, come lei, Katia e Manila, non si basano su queste cose, lasciandosi la possibilità di essere amici con chi vogliono.

Infine, Sorge confessa a Katia che Manuel l'ha nominata nuovamente e lei seccata replica:" Ancora? Io non lo voglio neanche guardare in faccia, perché non lo riconosco più. Non ritrovo più Manuel, uno che ha sempre ricevuto affetto da tutti, sembra quasi diventato cattivo, non lo so".

Grande Fratello, Nathaly la preferita e Soleil crolla

Ieri sera, con lo stupore di tutti, la preferita del Grande Fratello Vip è risultata Nathaly e non Soleil. Dopo quattro mesi, la influencer non è stata la preferita del pubblico, suscitando reazioni nella casa da parte di Manila che si chiede come è possibile tutto questo, mentre invece Miriana parla di ''un segnale chiaro da parte del pubblico".

Le parole di Miriana potrebbero non essere del tutto sbagliate in quanto il pubblico del web si è lamentato di come la influencer abbia scelto di difendere le parole razziste usate da Katia nei confronti di Lulù e, dunque, il crollo al televoto di Soleil, potrebbe essere un chiaro segnale da parte del pubblico per dare un avvertimento. L'ex volto di Uomini e Donne, tuttavia, ha incassato il colpo, pur non nascondendo un certo rammarico, dicendo:" Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più. Comunque, io mi sa che faccio la campagna elettorale questa settimana per farmi uscire fuori perché qui dentro non ce la faccio più! Perché non dovrei dirlo? È quello che penso" ha confessato la Sorge a Manila.