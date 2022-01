Nella casa del Grande Fratello Vip gli scontri non mancano mai. Dopo essere stata presa di mira dal pubblico del web e da alcuni inquilini della casa per il suo linguaggio, Katia Ricciarelli adesso critica lo chef toscano Barù. Il nuovo arrivato, amatissimo sui social, si è trovato contro la soprano, la quale non condivide il linguaggio di quest'ultimo.

GF Vip, lo sfogo di Katia contro Barù

La soprano nel corso delle ultime ore ha puntato il dito contro il nipote di Costantino della Gherardesca dicendo:" Barù dovrebbe darsi una regolata, dice cose pesanti e poi dicono di me".

A quanto pare Ricciarelli non sopporta l'atteggiamento del vippone, reputato da lei stesso come fuori luogo e sopra le righe, con espressioni alcune volte troppo colorite. Dopo la scorsa puntata, e l'atteggiamento di difesa che Signorini ha assunto nei confronti della soprano, giustificando il tutto dicendo che è una questione di mentalità se Katia dice ad Lulù di tornare al suo paese o altre frasi poco consone alla società odierna, Barù ha duramente criticato tutto ciò. Lo chef ha dichiarato che dire queste cose ai tempi di oggi è veramente brutto e nemmeno suo nonno si è mai permesso di dire queste frasi e che quindi non è questione di generazione e non capisce perché in Italia fanno passare sempre queste cose.

Non ci resta che aspettare la nuova puntata per scoprire se tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip ci sarà un confronto.

Grande Fratello, anticipazioni 10 gennaio

Il 10 gennaio andrà in onda un nuovo appuntamento della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La puntata vedrà il ritorno in studio di Sonia Bruganelli nelle vesti di opinionista, assente per due puntate perché era in vacanza con la sua famiglia.Nel corso della diretta si scoprirà anche chi tra Soleil, Carmen e Nathaly dovrà abbandonare definitivamente la casa del GF Vip, televoto che potrebbe ribaltarsi nei confronti di Sorge, in quanto, dopo aver difeso Katia Ricciarelli durante lo scontro con Lulù Selassiè, ha trovato lo sdegno del pubblico da casa.

Ma le sorprese al Grande Fratello non finisco mai,probabilmente, Delia Duran rivelerà a tutti il suo ingresso nella casa come concorrente, con annesso la reazione di Soleil all'apprendimento di questa notizia. Ed infine si parlerà di un nuovo bacio inaspettato; quello di Gianmaria e Federica che nella scorsa notte si sono lasciati andare ad un lungo e appassionato bacio, segno di una nuova coppia che potrebbe nascere nella casa di Cinecittà, nonostante le dichiarazioni della ragazza di avere una persona fuori ad aspettarla. Non ci resta che attendere per saperne di più.