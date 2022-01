I rapporti che Alex sta portando avanti con Delia e Soleil, continuano a essere l'argomento centrale di tutte le dirette del Grande Fratello Vip. Anche se gli ascolti premiano la scelta degli autori di parlare quasi esclusivamente di questo "triangolo", nella casa serpeggia un malcontento non indifferente. Lulù, infatti, si è detta stufa di dover assistere per ore ai confronti tra i tre protagonisti di questa storia, ma anche pronta a rimanere in camera da letto finché non si deciderà di dare spazio anche ad altre persone.

Tensione nella casa del Grande Fratello Vip

Sono mesi che Alex Belli è protagonista assoluto del Grande Fratello Vip. Anche se non è più un concorrente, l'attore è al centro delle dinamiche del gioco grazie a Delia e Soleil.

La scelta degli addetti ai lavori di dedicare tantissimo spazio a questo "triangolo" in entrambe le puntate settimanali condotte da Alfonso Signorini, non piace ad alcuni vipponi del cast.

Lulù, ad esempio, si è esposta per dirsi stanca di dover ascoltare per ore i tre parlare del loro legame, compreso il matrimonio in crisi con Duran e l'amicizia speciale e intima con Sorge.

La principessina etiope ha palesato a Sophie e Federica la sua volontà di non assistere più ai blocchi interamente dedicati a questa vicenda, tant'è che ha detto: "Anche venerdì si parlerà sempre della solita cosa.

Ma perché non ci lasciano in camera e ci chiamano in salotto quando hanno finito?".

Il pensiero di Manuel sul 'triangolo' del Grande Fratello Vip

Lulù è arrivata al limite della sopportazione, per questo non vorrebbe più partecipare ai momenti della puntata dedicati ad Alex, Soleil e Delia.

"Non ce la faccio più, vorrei tirarmi qualcosa in testa.

Sono seria, lui e i suoi tweet del cavolo", ha tuonato Selassié nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando giovedì 27 gennaio.

La principessina etiope ha informato i compagni d'avventura del pensiero che Manuel ha su questa vicenda, un parere distaccato ma molto vicino a quello della fidanzata.

"Anche lui era stufo di queste tarantelle ridicole.

Tutta roba inventata che era certo fosse programmata dall'inizio", ha aggiunta la ragazza sul concorrente che ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip lunedì scorso.

Anche Lucrezia, dunque, pensa che Belli, Sorge e Duran stiano portando avanti un copione prestabilito, parti assegnate ancor prima di iniziare l'avventura tra le mura di Cinecittà.

Attesa per la prossima puntata del Grande Fratello Vip

"Secondo me sono tutti e tre d'accordo", ha sentenziato Lulù in merito all'argomento che sta monopolizzando intere puntate del Grande Fratello Vip da un paio di mesi a questa parte.

Sophie e Federica hanno dissentito solamente sul fatto che anche Soleil stia recitando una parte, mentre su Alex e Delia si sono dette d'accordo.

Insomma, sono in molti a non credere alla coppia che sta mettendo in crisi un matrimonio per l'avvicinamento che Belli ha avuto all'influencer italo-americana nella casa.

L'ultimo confronto che i tre hanno avuto, si è concluso con un ennesimo nulla di fatto, quindi tutti si aspettano che anche nelle prossime dirette si torni a parlare del "triangolo" e delle intenzioni che soprattutto Alex ha con le sue due donne.

Al momento, però, l'uomo non è in Italia (è volato all'estero di recente) e si ipotizza che possa prendere parte alla puntata del 28 gennaio in collegamento. Pochi giorni fa, infatti, l'attore è stato cacciato dallo studio da Alfonso Signorini e poco dopo si è sfogato su Twitter dicendosi pronto a estraniarsi dal reality e dal messaggio sbagliato che sta passando sulla sua persona.