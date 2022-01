Il Grande Fratello Vip 6 prosegue la messa in onda su Canale 5 ma Signorini si ritrova a fare i conti con una "fuga" di sponsor che, in queste ore, avrebbero scelto di lasciare la trasmissione. Come riportato sui social da diversi spettatori che seguono e commentano 24 ore 24 le vicende dei concorrenti protagonisti di questa edizione, gli autori e la produzione del reality show Mediaset, in queste ore hanno chiesto ai concorrenti di togliere dalla casa diversi prodotti che, fino a pochi giorni fa, potevano tranquillamente usare.

Alcuni sponsor abbandonano il Grande Fratello Vip 6 di Signorini

Nel dettaglio, durante le ultime ore, all'interno della casa del Grande Fratello Vip c'è stata l'eliminazione di diversi prodotti che vanno dall'alimentazione, alla pulizia e all'igiene personale, i quali sono stati ritirati dal programma condotto da Alfonso Signorini.

La produzione ha proprio chiesto agli inquilini che popolano la casa di Cinecittà, di raccogliere tutti questi prodotti e di portarli in magazzino, dato che da quel momento in poi, non avrebbero potuto più utilizzarli.

Insomma da parte di alcuni sponsor che avevano "sposato" il progetto del GF Vip 6, c'è stata una sorta di fuga dal reality show, senza attendere così la finalissima di questa edizione, prevista per il prossimo 14 marzo 2022.

Ritirati diversi prodotti dalla casa del GF Vip 6

Al momento, però, non si hanno ulteriori dettagli su tali scelte e non si esclude che questo addio da parte di alcuni sponsor del GF Vip, possa essere dettato da una serie di episodi poco carini che si sono verificati nel corso delle ultime settimane all'interno della casa più spiata d'Italia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione, il reality show condotto da Signorini continua a registrare buoni ascolti nell'appuntamento di prima serata.

Nonostante le critiche e gli attacchi al cast di questa sesta edizione, ritenuto non all'altezza di quello della passata stagione del GF Vip, i dati auditel sono comunque positivi.

Proseguono i buoni ascolti per il Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini

La media delle puntate trasmessa di lunedì sera, infatti, risulta essere di oltre 3,3 milioni di fedelissimi spettatori in prime time, con picchi che arrivano a sfiorare la soglia del 24%.

Numeri che hanno spinto Mediaset a confermare la doppia puntata settimanale del Grande Fratello Vip, che tornerà in onda già da questa settimana.

Da venerdì 7 gennaio, infatti, in prime time su Canale 5 ritornerà l'appuntamento con il reality show che proseguirà fino al prossimo marzo, quando è in programma l'attesa finalissima della sesta stagione.