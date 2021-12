A quanto pare Delia Duran non riesce più a sopportare la situazione che si è creata tra Alex Belli e Soleil Sorge all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6.

Recentemente la modella venezuelana classe 1988 si è lasciata andare a un duro sfogo tramite il suo account Instagram, facendo intendere di volersene andare di casa. Parole di dolore quelle di Duran, che potrebbero essere un segnale non proprio positivo per i sentimenti che nutre nei confronti dell'attore Alex Belli, con cui convive da tempo a Milano.

Lo sfogo di Delia Duran su Instagram: 'Hasta luego Milano'

"Sono stati giorni complessi, vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato", ha esordito così Delia Duran nelle sue Instagram Stories. "Ho proprio bisogno di scappare, di prendere tempo per me stessa, lontano dai social, dai Gossip e da casa", ha continuato la compagna di Alex Belli, ora recluso nella casa del GF Vip 6 con Soleil Sorge. "Addio Milano", ha infine scritto (nella forma spagnola "Hasta luego") la modella venezuelana, facendo capire di aver così lasciato la casa con cui vive da tempo con il "marito" Alex (i due formalmente non sono sposati, ma si autodefiniscono tali, ndr).

Nel frattempo nelle ore successive è apparso sui social un filmato che ritrae Delia spensierata in una spiaggia tropicale.

A quanto pare, però, quel video risale allo scorso luglio e potrebbe essere solo un tentativo di "depistare" la curiosità dei tanti telespettatori del Grande Fratello Vip che vorrebbero saperne di più su questa vicenda di cronaca rosa.

Alex Belli sul rapporto con Soleil: 'Non potremmo mai stare insieme fuori dal Grande Fratello'

Durante una chiacchierata in sauna con Miriana Trevisan, Alex Belli ha fatto una confidenza, spiegando che non potrà nascere una storia d'amore con Soleil Sorge fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 6. "Non potremmo mai stare insieme, ho una vita troppo complessa per lei", ha esordito così l'attore emiliano sul suo rapporto con l'influencer italo-americana classe 1994.

"Abbiamo tanta complicità e magnetismo, ma la mia vita è un'altra", ha poi continuato Belli. "Con Soleil però non riuscirei a fermarmi se restassi oltre il 13 dicembre, andremo oltre al punto di ritorno. Per questo uscirò", ha infine chiosato l'attore, spiegando di avere intenzione di abbandonare la casa anche per non mettere in crisi di nuovo il rapporto con la "moglie" Delia Duran.