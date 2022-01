Periodo difficile per Sophie nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver vissuto senza filtri i primi quattro mesi di reclusione tra le mura di Cinecittà, la ragazza sembra essersi spenta. I fan di Codegoni hanno notato subito il suo cambiamento e hanno deciso di esporsi sui social network per chiedere l'intervento di qualche familiare che possa darle la forza di cui necessita per tornare ad essere quella di prima.

I tweet degli spettatori del Grande Fratello Vip

Cosa sta succedendo a Sophie? I sostenitori dell'ex tronista di Uomini e Donne continuano a domandarsi il motivo del suo drastico cambio di atteggiamento, come se non stesse bene ma faticasse ad ammetterlo a sé stessa e agli altri.

A catturare l'attenzione dei curiosi, sono stati alcuni tweet che sottolineavano un malessere che Codegoni starebbe vivendo in silenzio tra le mura di Cinecittà.

"Ultimamente sta avendo problemini legati al cibo. Mangia poco e Soleil se ne è accorta e le sta vicino con piccoli gesti", ha scritto una spettatrice del Grande Fratello Vip dopo aver monitorato la situazione per qualche giorno.

Stando a questo racconto, dunque, la 20enne avrebbe poca voglia di mangiare e trascorrerebbe la maggior parte del suo tempo a letto senza fare nulla, come se la mancassero proprio le forze per attivarsi.

Il suggerimento del pubblico del Grande Fratello Vip

"Scriviamo alla mamma di Sophie per dirle che non sta mangiando, vi prego", "Nessuno si rende conto che oggi non ha mangiato e sta collassando sul divano?", "Sono giorni che dico che non sta bene.

Non mangia e dorme sempre. Questa cosa mi preoccupa, qualcuno dovrebbe svegliarla", "Vorrei sapere come sta soprattutto mentalmente. Forse teme di non essere all'altezza. Maschera bene il suo malessere", questi sono solo alcuni dei messaggi che i fan di Codegoni hanno pubblicato su Twitter dopo essersi accorti delle giornate no che ha vissuto di recente.

I sostenitori della giovane non conoscono i motivi del comportamento che sta avendo nell'ultimo periodo, per questo stanno facendo varie ipotesi.

La relazione con Alessandro continua tra alti e bassi, le liti con Soleil si sono placate da tempo e il rapporto con Gianmaria sembra essere tornato quello amichevole dell'inizio: è difficile, dunque, capire perché la 20enne stia mangiando poco e non abbia voglia di partecipare alle attività che propone il Grande Fratello Vip.

Tira e molla tra i piccioncini del Grande Fratello Vip

Sophie è nella casa del Grande Fratello Vip da oltre quattro mesi, quindi è probabile che stia iniziando ad accusare una certa stanchezza sia fisica che psicologica.

La ragazza ha trovato nuove energie da quando Alessandro ha esordito nel reality, tant'è che dopo pochi giorni ha ceduto alla sua corte e si è lasciata andare a baci appassionati davanti alle telecamere.

La relazione tra i due, però, procede a singhiozzo: sono numerosi i litigi che la coppia ha per futili motivi, e questo potrebbe aver creato un certo malessere soprattutto nella bella Codegoni.

Sono passate poche settimane da quando l'ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto la sorpresa della mamma: la signora Valeria è entrata nella casa e ha spronato la figlia ad andare avanti e a fare attenzione alle persone che ha intorno.

Sophie, infatti, è stata messa in guardia soprattutto sulla sincerità di Jessica nei suoi confronti: secondo la madre della concorrente, la principessina Selassié non sarebbe una vera amica, a differenza di Soleil che c'è stata sempre principalmente nei momenti di difficoltà che ha avuto nel corso della lunga avventura tra le mura di Cinecittà.