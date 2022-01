Jessica e Barù continuano ad essere super vicini all'interno della casa del GF Vip. In queste ultime ore, la principessina ha tentato un nuovo approccio con il nipote di Costantino Della Gherardesca, tanto da metterlo in imbarazzo.

In presenza di sua sorella Lulù, Jessica ha provato a baciare Barù che è rimasto visibilmente sorpreso dal gesto della principessina Selassié, che lo ha lasciato "senza parole".

Jessica prova a baciare Barù nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, il rapporto tra Jessica e Barù continua ad essere al centro delle dinamiche di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip 6.

I due continuano ad essere molto vicini e non mancano frecciatine e battutine, talvolta anche piccanti, le quali alimentano la possibilità che possa nascere del tenero tra di loro.

In queste ultime ore è stata proprio Jessica a prendere in mano le redini della situazione e a compiere un gesto che ha lasciato spiazzato a meravigliato lo stesso Barù.

La principessina si trovava in camera da letto assieme a sua sorella Lulù e a Barù, quando ad un certo punto ha tentato di baciare il suo compagno di gioco.

Barù imbarazzato dal tentativo di Jessica di dargli un bacio al GF Vip

Immediata la reazione di Barù che è rimasto visibilmente sorpreso e a tratti anche imbarazzato dal gesto di Jessica, che ha provato a strappargli questo bacio all'interno della casa del GF Vip.

Del resto, la posizione di Barù è stata molto chiara e nel corso delle ultime settimane, ha specificato più volte di non essere entrato in casa per avere una relazione d'amore.

Pur non nascondendo il suo interesse nei confronti di Jessica, Barù ha specificato a chiare lettere che non intende impegnarsi in una relazione stabile in questa avventura che sta portando avanti al GF Vip, motivo per il quale il gesto di Jessica lo ha lasciato senza parole.

"Ma cosa ha tua sorella? Che hai fatto? Che hai detto", ha sentenziato Barù seppur col sorriso sulle labbra dopo che Jessica ha provato a baciarlo.

Attesa per il primo candidato alla finale del GF Vip

Come si evolverà a questo punto la situazione e quali saranno i risvolti di questa possibile love story? Barù si lascerà andare nei confronti di Jessica oppure continuerà a mantenere ferma e salda la sua posizione.

In attesa di scoprire come evolverà la situazione, nel corso della prossima puntata serale del Grande Fratello Vip 6 di questa settimana ci sarà spazio per la proclamazione del primo candidato alla finalissima di questa edizione.

Tra i candidati in pole position, spicca il nome di Soleil Sorge, la concorrente che quest'anno ha saputo tenere banco all'interno delle dinamiche del programma.