Il 2022 per tutti i fan de Il Paradiso delle Signore 6 si preannuncia scoppiettante e ricco di colpi di scena. Le anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap opera, che andranno in onda da gennaio in poi in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Vittorio Conti che, dopo un periodo buio e non facile dal punto di vista sentimentale, riuscirà di nuovo a trovare il sorriso e la felicità in amore. Spazio anche alle tormentate vicende della contessa che si ritroverà costretta a prendere una decisione inaspettata.

Ecco quando riparte la programmazione de Il Paradiso delle signore 6 in tv

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la messa in onda de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che la consueta programmazione in daytime riprenderà dal prossimo 3 gennaio 2022.

È questa la data ufficiale in cui ripartirà l'appuntamento quotidiano con la soap opera nel palinsesto della rete ammiraglia, come sempre nella fascia oraria del primo pomeriggio, dalle 15:55 alle 16:45 circa.

Un appuntamento che, giorno dopo giorno, appassiona un bacino sempre più vasto di spettatori, i quali in questa ultima settimana del mese di dicembre, si sono ritrovati "orfani" della messa in onda quotidiana della soap opera.

Da gennaio, però, la programmazione riprenderà normalmente e le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che i colpi di scena non tarderanno ad arrivare.

Vittorio diviso tra più donne: anticipazioni Il Paradiso 6 del 2022

Al centro delle dinamiche e delle prossime trame ci saranno le vicende di Vittorio Conti che si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita sentimentale.

Dopo un periodo di buio e di crisi interiore dovuto in primis alla scelta funesta di Marta di lasciare Milano e di conseguenza mettere la parole "fine" al loro matrimonio, per Vittorio arriverà il momento di tornare a credere nell'amore.

Conti si innamorerà di nuovo e, in queste nuove puntate della sesta stagione, si ritroverà ad essere diviso tra più donne tra cui la cognata Beatrice, che continuerà ad essere un punto di riferimento nella vita del proprietario del grande magazzino.

Cosa succederà a questo punto della situazione? Dopo l'avvicinamento sospetto che c'è stato in passato, tra Vittorio e Beatrice trionferà l'amore oppure Conti si lascerà andare con Tina Amato, con la quale sta costruendo un rapporto speciale?

Lo scopriremo prossimamente nel corso dei nuovi episodi.

Adelaide si ritrova costretta a scappare: anticipazioni Il Paradiso 6 del 2022

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 previste per il 2022 in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per le nuove vicende della contessa Adelaide.

Anche per lei sono in arrivo degli episodi scoppiettanti, dato che la donna si ritroverà a fare i conti con le nuove indagini sul caso della morte di Achille Ravasi e, questa volta, dovrà prendere in mano le redini della situazione per evitare il peggio.

Gli spoiler della soap opera pomeridiana di Rai 1 rivelano che Adelaide si ritroverà ad essere ricercata dall'Interpol, motivo per il quale sarà costretta a lasciare Milano e a scappare via dalla città.

Un addio che non passerà inosservato quello della contessa, dato che in questi mesi ha sempre dimostrato di essere poco chiara sul caso Ravasi, alimentando dubbi e incertezze sulla morte dell'uomo che aveva sposato poco prima del fatidico decesso.