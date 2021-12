Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda nel corso del 2022 in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. I riflettori saranno puntati ancora una volta sul protagonista indiscusso Vittorio Conti, che continuerà ad essere al centro delle dinamiche e dell'attenzione per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la quale subirà uno scossone nel corso dei nuovi episodi di questa fortunata sesta stagione previsti prossimamente su Rai 1.

Nuovo amore per Vittorio dopo l'addio con Marta: anticipazioni Il Paradiso 6 del 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma nel corso del 2022 in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per le novità legate a Vittorio Conti e al suo percorso sentimentale.

L'inizio stagione non è stato affatto semplice e facile per Conti, il quale ha dovuto affrontare il drammatico addio di sua moglie Marta, la quale ha scelto di abbandonare la sua vita a Milano e il suo grande amore, per poter vivere il suo sogno lavorativo a New York.

Una scelta che ha causato non poca sofferenza nel cuore di Vittorio, dato che si è ritrovato completamente da solo e costretto a riprendere in mano le redini della sua vita.

Chi conquisterà il cuore di Vittorio Conti ne Il Paradiso 6?

Il futuro, però, potrebbe essere radioso per Conti: l'attore stesso aveva anticipato che dopo un periodo di sofferenza e di buio dal punto di vista sentimentale, per il suo personaggio sarebbe ritornato di nuovo il sereno e avrebbe ritrovato così la tranquillità e la felicità di un tempo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In particolar modo, le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 per il 2022 rivelano che Vittorio si ritroverà ad essere diviso tra tre donne, le quali sapranno (seppur in modo diverso) far breccia nel suo cuore.

La prima è Tina Amato, la giovane cantante con la quale Vittorio ha stretto un rapporto speciale nel corso di questi primi mesi di messa in onda della sesta stagione, tanto da arrivare a sfiorare un primo bacio.

Vittorio diviso tra tre donne: anticipazioni Il Paradiso 6 del 2022

Poi c'è Gloria che, sebbene sia ancora molto presa dal suo ex Ezio Colombo, potrà contare su una spalla forte e sicura come quella di Vittorio, che non la lascerà sola in questo momento delicato della sua vita.

E, infine, c'è Beatrice, la cognata di Conti: già in passato tra i due era esplosa la passione proprio durante l'assenza in città di sua moglie Marta Guarnieri.

In queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 del 2022, non si esclude che possa essere proprio Beatrice la donna a far innamorare di nuovo Vittorio e quindi a fargli battere di nuovo il cuore dopo un periodo di grande sofferenza.

In attesa di scoprire chi sarà la fortunata che sarà in grado di far innamorare il proprietario del grande magazzino, portandolo a mettere definitivamente una pietra sopra al passato con Marta Guarnieri, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di questo 2022 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Adelaide.

La contessa costretta a scappare via: anticipazioni Il Paradiso 6

La contessa, infatti, si ritroverà a dover affrontare una situazione che si rivelerà più grave del previsto. Ancora una volta, al centro delle nuove trame della soap opera pomeridiana di Rai 1, ci sarà spazio per le indagini legate alla morte di Achille Ravasi.

Le indagini assumeranno una piega del tutto inaspettate e inattesa, al punto che in questi nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 6, la contessa si ritroverà ad essere ricercata dall'Interpol e costretta così a scappare via da Milano, per mettersi in salvo ed evitare così di finire in manette.