Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e, al centro delle nuove trame della soap opera, continueranno ad essersi le vicende della contessa Adelaide, la quale si ritroverà protagonista di una situazione a dir poco ingarbugliata, legata al caso della morte di Achille Ravasi. A svelare un po' di retroscena su quello che succederà in questi nuovi episodi della soap previsti per il 2022, ci ha pensato l'attrice Vanessa Gravina che, in una recente intervista, ha parlato del rapporto con Umberto e Flora Ravasi.

L'attrice di Adelaide ne Il Paradiso delle signore 6 svela cosa succederà

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di questo 2022 rivelano che ci saranno nuovi risvolti legati alle vicende della contessa Adelaide, la quale si ritroverà a fare i conti con le novità legate alle indagini per la morte di suo marito Achille Ravasi.

In attesa di scoprire come si evolverà questo intricato caso che tiene banco ormai da svariati mesi nelle trame e nelle dinamiche della seguitissima soap opera del pomeriggio televisivo, l'attrice Vanessa Gravina ha svelato dei retroscena legati alle trame delle prossime settimane e in particolar modo su quello che succederà nel rapporto con Umberto e Flora.

L'attrice di Adelaide, infatti, ha fatto sapere che ci sarà un'evolversi della situazione nel rapporto con la giovane stilista che è stata assunta all'interno del Paradiso.

Il retroscena sul rapporto tra Adelaide, Flora e Umberto ne Il Paradiso 6

Le due, attualmente sono sul piede di guerra, l'una contro l'altra proprio per le dinamiche legate alle indagini sulla morte di Achille, ma ben presto ci sarà un cambio situazione.

"Flora pian piano diventerà una sorta di figlioccia per Adelaide. Ma nulla è come sembra", ha svelato l'attrice di Adelaide in questa nuova intervista dove ha fornito dei retroscena sulle nuove trame de Il Paradiso delle signore 6.

L'attrice, infatti, ha svelato che ci saranno delle complicanze dovute anche al legame tra Umberto e Flora che, nelle prossime settimane di messa in onda, sarebbe destinato a diventare sempre più intimo.

'Risvolti morbosi', il retroscena dell'attrice di Adelaide sulle trame de Il Paradiso 6

"Umberto è un uomo che in passato ha dato prova di infedeltà, quindi avremo a che fare con dei risvolti un po' morbosi e un po' appassionanti", ha svelato ancora l'attrice di Adelaide.

Insomma c'è da scommettere che questa seconda parte del 2022 de Il Paradiso delle signore non deluderà sicuramente le aspettative dei numerosissimi fan e spettatori che seguono con interesse gli episodi in onda tutti i giorni su Rai 1, premiati da una media di oltre 2,2 milioni di fedelissimi e picchi che arrivano a superare la soglia dei due milioni e mezzo.